Les Mets poursuivent leur domination

Les Mets de New York ont continué de prendre d’assaut le baseball majeur en cette saison 2022, lundi. Cette fois, ils ont aisément défait les Marlins de Miami 6 à 0 au Citi Field. Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo ci-dessus.

Avec ce récent gain, la formation de la Grosse Pomme possède toujours le deuxième meilleur rendement des ligues majeures, avec une fiche de 45-24, derrière seulement l’autre formation new-yorkaise : les Yankees (49-17).

Face aux Marlins, le lanceur David Peterson a bien fait, retirant sept frappeurs sur des prises. Il a finalement été remplacé après cinq manches et un tiers de travail, ayant alloué six coups sûrs et deux buts sur balles.

Offensivement, Eduardo Escobar a connu un fort match, produisant la moitié des points des siens. Il a d’abord poussé J.D. Davis à la plaque, en quatrième manche, à l’aide d’un ballon-sacrifice. Il est revenu à la charge en huitième manche, alors que son simple a permis à Davis et Luis Guillorme de compléter leur tour des sentiers.