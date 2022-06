Macron et Mélenchon face à face

La révolution en France ne sera pas pour cette élection et c’est tant mieux. Parce que le programme assemblé par Mélenchon et sa bande constitue une liste d’épicerie d’à peu près tous les projets des partis de gauche, peu importe qu’ils soient en contradiction les uns avec les autres ou pire, qu’ils sapent les fondements de la démocratie.

Ensemble !, le rassemblement derrière Emmanuel Macron, a obtenu environ 230 sièges. Il devrait être possible à Macron de gouverner en trouvant quelques députés dans d’autres partis de centre droite, qui au total ont récolté près de 78 sièges.

Le gagnant stratégique du second tour des législatives est sans conteste Jean-Luc Mélenchon et sa coalition Nupes. Avec environ 149 voix, il formera une solide opposition. Le parti de Marine Le Pen tiendra la seconde opposition, avec autour de 85 sièges.

Mélenchon se prépare pour la prochaine échéance électorale. Certains éléments de sa liste d’épicerie sont intéressants. Par exemple, l’idée d’inscrire la protection de l’environnement dans la constitution recueillerait probablement beaucoup d’appuis.

Cependant, les propositions de Mélenchon sont pour l’essentiel naïves et sans réflexion sur les conséquences de leur implantation.

Abaisser l’âge de vote

Ainsi, abaisser l’âge du vote à 16 peut sourire à plusieurs. Cependant, si les jeunes de 16 ans peuvent décider à travers leur gouvernement d’entrer en guerre ou non, comme n’importe quel autre électeur, il faut aussi qu’ils s’attendent à être appelés sous les drapeaux à 16 ans. De même, toutes les lois qui s’appliquent aux 18 ans et plus finiraient par s’appliquer aux 16 ans et plus. Est-ce bien de ce genre de société dont rêvent les Français ?

Mélanchon veut aussi que les travailleurs des entreprises décident de la répartition des dividendes aux actionnaires. Il veut contracter auprès de la Banque européenne des prêts illimités et sans intérêts. Admettons qu’il parvienne à réaliser ce genre d’acrobaties financières, s’est-il seulement demandé combien elles coûteraient aux fonds de retraite ? Quel chaos ce genre de mesures entraînerait ?

Palme du ridicule

La palme du ridicule — et du danger — revient à son intention de violer des lois et des traités pour établir ses politiques. Comment un gouvernement peut-il s’attendre à ce que ses propres citoyens, ainsi que ses partenaires étrangers, respectent ses lois, si lui-même choisit les lois à suivre ou non ?

En fait, la gauche française rêve d’une nouvelle révolution pour mettre fin aux inégalités et aux injustices sociales. Elle ne croit plus que le système actuel puisse être amélioré. Du reste, une partie de la gauche n’y a jamais cru.

Le programme de la coalition de Mélenchon pourrait servir de base pour une grande discussion sur l’état de la France.

Malheureusement, une grande partie des électeurs derrière Mélenchon n’a qu’une faible compréhension de la politique. Ces électeurs sont cependant de fervents croyants politiques. Leur capacité de déstabilisation est forte.

Ceci devrait réjouir la Chine et la Russie.