Pénurie de logements: besoin de 110 000 logis de plus et de toute urgence

Il faut d’urgence un bon 110 149 habitations de plus aux quatre coins du Québec, révèle une nouvelle compilation de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, qui a identifié les coins les plus touchés.

• À lire aussi: Le tiers des HLM de Montréal sont dans un mauvais état

• À lire aussi: Un rebond des mises en chantier résidentielles en mai au Québec

• À lire aussi: Près de 20% des propriétaires incapables de payer leur hypothèque

• À lire aussi: Des locataires arnaqués en ligne

Paul Cardinal, dirigeant de l’APCHQ

« Certains ménages renoncent présentement à devenir propriétaires en raison du manque de propriétés à vendre, de la surenchère que cela entraîne et de la progression effrénée des prix », prévient Paul Cardinal, directeur du service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Alors que l’on savait qu’il manquait plus de 110 149 habitations à la grandeur du Québec, l’association a estimé les besoins dans les différentes régions métropolitaines et dans certaines agglomérations clés (voir tableau plus bas).

Sur les 110 149, plus de 15 000 sont des logements locatifs privés et 58 000 des propriétés manquantes à vendre. Quelque 37 149 ménages sont aussi en attente d’un HLM (habitation à loyer modique) ou d’un supplément au loyer régulier.

Au total, plus de 52 % des 58 000 propriétés à vendre manquantes se trouvent dans la région de Montréal, soit 30 300, évalue l’APCHQ. Il y a un déficit de 4600 propriétés dans la région de Québec et de 3800 dans celle de Gatineau.

Au moins 10 000 de plus par an

D’après l’APCHQ, si l’on se met en mode rattrapage, il faudra bâtir 10 000 logements de plus par an ces dix prochaines années, d’où l’urgence d’agir.

« La pénurie actuelle de logements est responsable de l’envolée des prix sur le marché de la revente ainsi que des pressions à la hausse sur les loyers des logements locatifs. La seule manière de réduire de façon durable la surchauffe immobilière est d’augmenter l’offre », analyse Paul Cardinal de l’APCHQ.

Trois gros obstacles

D’après l’association, trois obstacles empêchent de développer l’offre : le manque de main-d’œuvre, les problèmes d’approvisionnement liés à la pandémie, qui fait bondir les coûts, et les taux d’intérêt.

Début juin, Le Journal soulignait que l’on construit 24 % moins de bungalows qu’avant et que leur prix explose tellement que certains entrevoient même la fin de la banlieue québécoise telle qu’on la connaît.

En même temps, la densification s’avère souvent encore laborieuse dans plusieurs municipalités.

Des méfaits du « pas dans ma cour »

Au pays du Suroît, à Beauharnois, l’ex-maire Bruno Tremblay raconte avoir parfois vécu l’expérience de la densification à la dure.

« Quand j’étais en poste, on a essayé très fort de développer notre offre résidentielle en faisant de la densification. Ça ne plaît pas toujours à la population », concède-t-il avec un pas de recul.

« Je crois fermement à la densification pour des raisons environnementales et pour organiser le transport en commun, mais on a toujours le syndrome du pas dans ma cour. C’est difficile », souffle-t-il.

À 90 kilomètres de là, à Farnham, en Estrie, le manque de logements est un enjeu criant, qui a été exacerbé avec la crise sanitaire, selon la mairie.

« On a un promoteur qui a commencé avec un programme de logements abordables, mais la pandémie a fait exploser les coûts des matériaux, alors au lieu d’avoir une trentaine de logements abordables, il peut juste en faire neuf », illustre son maire, Patrick Melchior.

Selon lui, les villes devraient avoir plus de latitude pour gérer elles-mêmes les projets résidentiels, vu leur meilleure connaissance du territoire.

« On a l’expertise terrain. Que le gouvernement nous fasse confiance et l’on s’arrangera avec les promoteurs et les projets », conclut celui qui porte aussi le chapeau de préfet de la MRC Brome-Missisquoi.

♦ En mai dernier, les mises en chantier résidentielles ont dépassé les 5525, ce qui correspond à un bond de 9 % par rapport à mai 2021. C’est la première hausse après cinq baisses mensuelles consécutives.

37 149 MÉNAGES EN ATTENTE D’UN HLM OU D’UN SUPPLÉMENT AU LOYER RÉGULIER

Bas-Saint-Laurent : 446

Saguenay-Lac-Saint-Jean : 402

Capitale-Nationale : 1955

Mauricie : 335

Estrie : 536

Montréal : 23 529

Outaouais : 1052

Abitibi-Témiscamingue : 324

Côte-Nord : 84

Nord-du-Québec : 1165

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine : 337

Chaudière-Appalaches : 441

Laval : 1244

Lanaudière : 623

Laurentides : 709

Montérégie : 3676

Centre-du-Québec : 291

UN DÉFICIT DE 15 000 LOGEMENTS LOCATIFS PRIVÉS

Région Montréal : 9900

Région Québec : 1100

Région Gatineau : 600

Région Sherbrooke : 800

Région Trois-Rivières : 100

Région Saguenay : 200

Drummondville : 300

Granby : 280

Rimouski : 200

Saint-Hyacinthe : 150

Alma : 50

Joliette : 170

Rivière-du-Loup : 80

Rouyn-Noranda : 90

Saint-Georges : 80

Sorel-Tracy : 70

Salaberry-de-Valleyfield : 140

Victoriaville : 120

Reste du Québec : 570

UN DÉFICIT DE 58 000 PROPRIÉTÉS À VENDRE

Région Montréal : 30 300

Région Québec : 4600

Région Gatineau : 3800

Région Sherbrooke : 1500

Région Trois-Rivières : 1000

Région Saguenay : 700

Drummondville : 500

Granby : 800

Rimouski : 400

Saint-Hyacinthe : 500

Alma : 200

Joliette 400

Rivière-du-Loup : 200

Rouyn-Noranda : 300

Saint-Georges : 200

Sorel-Tracy : 500

Salaberry-de-Valleyfield : 500

Victoriaville : 300

Reste du Québec : 11 300

Source : Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec