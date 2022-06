Quel week-end !

Zach avait les yeux brillants hier matin. Malgré les nuits très courtes, la pluie, le froid et les partys rue Crescent et boulevard Saint-Laurent. À 18 ans, on est fait fort.

Il me racontait comment la ville était bouillonnante. Des touristes d’un peu partout, des bars pleins, des restaurants comblés, des flics intelligents qui surveillaient en laissant une marge de manœuvre aux bougalous et les autres profitant du week-end de la F1.

Et puis, de voir un vieux comme Alonzo s’installer en première rangée, ç’a quelque chose de romantique. En plus, ça va donner un bon épisode sur Netflix l’an prochain.

Je sais que Greta a fait marcher des centaines de milliers de personnes pour une planète verte, je sais qu’il va falloir engager des fonds par milliards dans la recherche pour lutter contre le changement climatique...

Mais je sais que Montréal avait besoin de ce week-end. Le confinement, on l’a vu, n’est pas nécessairement la seule façon de vivre.