Rebecca Marino ne se fait pas d’amis en Grande-Bretagne

La Canadienne Rebecca Marino a déplu à certains partisans de la Britannique Heather Watson, lundi, l’emportant 7-6 (1) et 6-4 contre la joueuse locale dans un match de premier tour au tournoi de tennis d’Eastbourne.

Classée au 107e rang mondial, la gagnante a eu besoin de 1 h 41 min pour venir à bout de la détentrice de la 120e place. Elle a connu une bonne journée au service, claquant sept as et empochant 30 des 33 points disputés quand elle possédait les premières balles. Marino a sauvé les deux balles de bris qu’elle a eu à défendre et a réalisé trois bris en sept occasions.

Les deux athlètes en étaient à leur premier duel depuis les quarts de finale de la Coupe Banque Nationale de Québec en 2018. Au tour suivant, la Britanno-Colombienne aura la lourde commande de venir à bout de l’Italienne Camila Giorgi, 26e raquette mondiale ayant bénéficié d’un laissez-passer en deuxième ronde.