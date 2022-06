Retour remarqué

Pierre-Paul Alain n’avait pas joué à l’écran depuis près de cinq ans quand il a décroché un des rôles principaux du film Arsenault & Fils, sorti en salle vendredi dernier. Cette longue période loin des plateaux de tournage n’a pas été de tout repos pour l’acteur, qui a notamment été aidant naturel pour ses deux parents malades.

« C’est une longue histoire. As-tu assez d’espace sur ton enregistreur ? » lance en souriant Pierre-Paul Alain quand on lui demande pourquoi il s’est absenté pendant si longtemps du petit et du grand écran.

Découvert en 2007 dans la série Bob Gratton : Ma vie, My life, Pierre-Paul Alain avait pourtant connu un début de carrière prometteur à la télévision, cumulant des rôles importants dans Tactik et Destinées, entre autres. Puis, à partir de 2015, l’acteur a lentement commencé à disparaître des écrans radars.

« Je pense qu’à un moment donné, je suis arrivé à un âge où je ne pouvais pas jouer les rôles de 20 ans ni ceux de 30 ans, explique-t-il en entrevue. J’avais l’air trop vieux pour les personnages de jeunes et trop jeune pour ceux de pères. Je pense que ça n’a pas aidé...

« Il y a aussi que pendant ces cinq années-là, j’étais toujours à Québec pour être proche de mes parents. Les deux sont tombés très malades en même temps. Je me suis occupé de ma mère jusqu’au bout et mon père est correct en ce moment, dans un endroit sécuritaire. J’ai continué à passer des auditions pour des rôles, mais je pense que je portais en moi une espèce de lourdeur à cause de ce que je vivais. Ma mère a eu un Parkinson atypique, donc c’était une maladie très difficile. Je me suis trouvé des petites jobs à Québec qui m’ont permis d’être libre pour passer du temps avec elle. Ces cinq années-là ont été pas mal difficiles. La vie m’a donné un petit coup. Et puis en décembre 2020, j’ai su que j’avais eu le rôle pour Arsenault & Fils, et là, tout a changé. »

Un rôle de rêve

Dans Arsenault & Fils, Pierre-Paul Alain se glisse dans la peau du fils cadet d’une famille de braconniers qui sévit dans un petit village du Bas-du-Fleuve. L’acteur de 33 ans crève l’écran sous les traits de cette tête brûlée qui n’hésite pas à tuer un ours en plein jour, sur le bord d’une route. Il a dû passer deux auditions pour convaincre le réalisateur Rafaël Ouellet de lui confier le rôle. « Quand Rafaël m’a appelé pour me demander si j’étais disponible l’été suivant, les genoux m’ont lâché, relate-t-il. Je capotais. C’était mon rêve, de jouer un premier rôle dans un film. »

Pierre-Paul Alain ne cache pas avoir eu des papillons dans le ventre en débarquant sur le plateau de tournage d’Arsenault & Fils, aux côtés de vedettes comme Karine Vanasse, Luc Picard, Guillaume Cyr et Micheline Lanctôt. La présence de Julien Poulin, qu’il a côtoyé au début de sa carrière pour la série Bob Gratton, l’a beaucoup aidé à trouver ses repères.

« J’ai eu la chance de commencer avec Julien quand j’avais 16 ans sur le plateau de Bob Gratton et on est toujours restés en contact, souligne-t-il. Je l’appelle “Papa Ciné”, il est comme mon mentor dans la business. Quand je l’ai appelé pour lui dire que j’allais jouer son petit fils dans le film, il a dit : “Ah ben, câlique, je suis content pour toi !” »

Depuis le tournage d’Arsenault & Fils, le téléphone a recommencé à sonner régulièrement pour Pierre-Paul Alain. L’acteur a d’ailleurs décroché des rôles dans deux séries tournées cet été : Anna et Arnaud, adaptation du roman Anna et l’enfant-vieillard de Francine Ruel, et la 3e saison de la comédie Les Mecs.

« Je ne tiens rien pour acquis parce que je sais que ça peut changer vite dans ce métier. Mais en ce moment, je surfe sur la vague au possible », conclut-il.

Le film Arsenault & Fils est à l’affiche depuis vendredi.