Voici quand commencer à épargner pour les études de vos enfants

Avec l’éducation vient le pouvoir de changer les choses, la liberté de choisir sa destinée, la chance d’améliorer sa qualité de vie. Alors, pourquoi ne pas sécuriser le futur de vos enfants en contribuant dès leur plus jeune âge à un régime enregistré d’épargne-études (REEE)?

Le REEE est le véhicule idéal pour épargner afin de financer en partie ou en totalité les études postsecondaires de vos enfants. Une fois inscrits au cégep ou à l’université, ils pourront profiter de ce montant pour acquitter leurs droits de scolarité et autres dépenses liées à leur éducation.

Mais derrière chaque investissement, il y a une histoire. C’est donc avec une vision encore plus humaine, d’où son slogan «Voir au-delà des chiffres», que la Banque Laurentienne a tout récemment ajouté le REEE à son offre de produits d’investissement, pour appuyer les parents qui souhaitent investir dans l’avenir de leurs enfants.

De plus, l’institution financière a commercialisé trois nouveaux portefeuilles modèles ESG : «environnement, société et gouvernance», qui sont entièrement composés de fonds communs de placement socialement responsables*.

C’est donc dire qu’il est désormais possible d’investir de façon responsable dans l’avenir de vos enfants grâce à la Banque Laurentienne.

Épargner le plus tôt possible

En épargnant dans un REEE, vous leur offrez un coup de pouce financier pour atteindre leur plein potentiel et vivre à la hauteur de leurs ambitions. Mais, la question que tous les parents se posent: quand dois-je commencer à épargner pour les études de mes enfants?

La réponse est simple: «Il faut commencer le plus tôt possible pour éviter qu'il ne soit trop tard», indique Pierre-Raphaël Comeau, Conseiller Expert, Gestion de Patrimoine chez Gestion Privée - Banque Laurentienne.

En fait, aussitôt que vos enfants obtiennent leur numéro d’assurance sociale (NAS), ils peuvent être bénéficiaires d’un REEE. En commençant à épargner très tôt, vous avez amplement le temps d’accumuler le plafond de cotisation jusqu'à concurrence de 50 000 $ par enfant – avant les revenus sur le capital investi et les subventions –, et ce, en évitant de devoir trop vous priver.

C’est en cotisant le plafond annuel de 2 500 $ dès la naissance de votre enfant que vous obtiendrez les subventions gouvernementales maximales, soit au moins 30%. Par exemple, à elle seule, la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) peut vous rapporter jusqu’à 7 200 $ sur la durée du régime... si vous vous y prenez tôt!

Et ce, sans oublier «la magie des intérêts composés», explique M. Comeau. Les revenus de vos placements et les subventions reçues vont eux aussi produire des revenus additionnels. «Donc, plus on commence tôt, plus les investissements vont faire le travail pour nous, et moins l’effort sera important d’un point de vue de l’épargne», ajoute-t-il.

Comme le REEE sert à financer les études postsecondaires de vos enfants, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour commencer. Idéalement avant leur transition vers le secondaire. Vous pourrez ainsi profiter de la stratégie de rattrapage pour «racheter» les années manquées.

«Par enfant, il est possible de mettre 5 000 $ par année [2 500 $ en cotisations pour l'année en cours + 2 500 $ pour l'année de rattrapage]. Vous pouvez également racheter une année que vous avez manquée par enfant. Cependant, vous ne pouvez en racheter qu’une seule par année», précise le conseiller.

Une façon simple et rapide de contribuer au REEE de votre enfant est d’y investir vos allocations familiales et d'adhérer au programme de prélèvements automatiques qui permet de cotiser sans y penser.

Ce qu’il faut retenir sur le REEE

– Il est possible de cotiser jusqu’à 2 500 $ par année, pour un plafond de 50 000 $ par enfant.

– Il permet de générer des revenus sur le capital investi, qui sont exempts d’impôt jusqu’au moment du retrait.

– Des subventions gouvernementales d’au moins 30 % sont offertes pour bonifier vos cotisations annuelles.

– Vous pouvez investir de façon responsable (placements ESG), et ainsi contribuer à léguer un monde meilleur aux générations futures.

– Il est possible d’apporter des changements à tout moment à votre REEE, REER individuel à familial, montant des cotisations, etc.

À noter que le régime enregistré d’épargne-études n’est pas réservé qu’aux parents. Les grands-parents, les tuteurs, un oncle ou une tante peuvent également ouvrir un REEE pour un enfant.

Planifiez l’avenir de vos enfants dès maintenant en investissant dans un REEE. Pour y arriver, profitez d’un accompagnement et de conseils personnalisés en prenant rendez-vous avec un conseiller de la Banque Laurentienne.

