DESROSIERS, Élide



Après une vie active menée jusqu'à la fin avec une présence d'esprit hors du commun, Élide est décédée le 17 juin 2022, entourée de ses proches et dans la plus grande dignité. Née le 14 octobre 1931, elle était la fille de feu Ovide Desrosiers et feu Florida Lafond, et l'épouse de feu Michel Paquin.Elle laisse dans le deuil ses filles Julie (Guy Belle-Isle) et Nadine (Martial Perreault), sa soeur cadette Lise Desrosiers, sa précieuse filleule Suzanne Abel (Jacques Richard), son petit-neveu Maxime Grégoire (Camille Rivard) et ses deux anges, Léo et Mathis, qui lui ont apporté tant d'amour et de joie, ainsi que plusieurs nièces, neveux et ami.e.s proches qui l'aimaient.Elle laisse aussi un grand vide dans le coeur de plusieurs résident.e.s du Manoir St-Lambert de l'avenue Lorne, où elle s'était fait de beaux amis qui ont pris soin d'elle jusqu'à la fin. Julie et Suzanne tiennent à remercier tout particulièrement son voisin et ami Maurice " Momo " Richard pour sa bienveillance quotidienne à son égard.La famille recevra les condoléances en l'église catholique St-Lambert sise au 41 de l'avenue Lorne, à Saint-Lambert, dès 10h, le jeudi 23 juin 2022. Les funérailles suivront, à 11h.Au lieu d'envoyer des fleurs, merci de faire un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne, où elle a été bien soignée et accompagnée.