Auston Matthews brille avec le Hart et le Ted-Lindsay

La saison exceptionnelle d’Auston Matthews a été soulignée, mardi, lors d’une cérémonie de la Ligue nationale de hockey (LNH) tenue à Tampa. L’attaquant des Maple Leafs de Toronto a mis la main sur les trophées Hart et Ted-Lindsay.

• À lire aussi: Juraj Slafkovsky «classé beaucoup trop haut»?

Le numéro 34 a réussi l’exploit plutôt rare que de toucher la cible 60 fois dans une seule et même saison. Il a ainsi fini la campagne avec 106 points, dont 60 buts, en 73 duels. Il est ainsi devenu le premier membre des Leafs à être nommé joueur par excellence depuis Ted Kennedy en 1955.

Pour le Hart, il a devancé au scrutin Connor McDavid (Oilers d’Edmonton) et Igor Shesterkin (Rangers de New York). Dans le cas du Ted-Lindsay, remis par ses pairs, il a été préféré à McDavid et Roman Josi (Predators de Nashville).

«Je sais que la Fête des pères était il y a quelques jours, mais [Brian], celle-ci était pour toi.», a lancé Matthews en clôture de soirée à propos de son trophée Hart.

«Ça signifie beaucoup d’être reconnu par des gars avec qui tu compétitionnes tous les soirs», avait-il déclaré quelques instants plus tôt à propos du Ted-Lindsay, tout en prenant le temps d’encenser les deux joueurs nommés avec lui.

Shesterkin reconnu

S’il ne verra pas son nom gravé sur le trophée Hart, Shesterkin a malgré tout aisément remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien du circuit.

Le Russe y est parvenu en vertu d’une fiche de 36-13-4, d’une moyenne de buts alloués de 2,07 et d’un taux d’efficacité de ,935 en 53 sorties. Il succède ainsi au québécois Marc-André Fleury, lauréat en 2021, et est devenu le troisième membre des Rangers, après Henrik Lundqvist et John Vanbiesbrouck, à remporter le trophée sous sa forme actuelle.

Juuse Saros (Predators de Nashville) et Jacob Markstrom (Flames de Calgary) étaient également nommés.

Seider remporte le Calder

Bien malin est celui qui a adéquatement prédit le vainqueur du trophée Calder, remis annuellement au meilleur joueur de première année. C’est finalement le défenseur des Red Wings de Detroit Moritz Seider qui a reçu cet honneur.

L’arrière de 21 ans, sélectionné sixième au total au repêchage de 2019, a fait écarquiller bien des yeux, avec 50 points, dont 43 mentions d’aide, en 82 matchs.

Il a ainsi devancé les attaquants Trevor Zegras (Ducks d’Anaheim) et Michael Bunting (Maple Leafs de Toronto), dans l’ordre, au scrutin.

Un premier Norris pour Makar

Écarté pour le trophée Ted-Lindsay, Josi a également été devancé par Cale Makar dans la course au trophée Norris, remis au meilleur défenseur.

L’arrière de l’Avalanche du Colorado a ainsi reçu cet honneur pour la première fois de sa jeune carrière, après avoir conclu la saison avec 86 points en 77 matchs.

En plus de devancer Josi, il a terminé devant Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay) au scrutin.

Lauréat des principaux trophées

Trophée Hart : Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto)

Trophée Ted-Lindsay : Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto)

Trophée Vézina : Igor Shesterkin (Rangers de New York)

Trophée Calder : Moritz Seider (Red Wings de Detroit)

Trophée Norris : Cale Makar (Avalanche du Colorado)