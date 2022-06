MÉNARD, Jean-Marie



À Montréal, le samedi 18 juin 2022 est décédé, à l'âge de 94 ans, Jean-Marie Ménard.Il laisse dans le deuil ses soeurs Claire, Denise, Irène et Monique, ses filleules Lise et Jocelyne, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Isaac Jogues, située au 1335 rue Chabanel Est à Montréal, le jeudi 23 juin 2022 dès 10h, suivi des funérailles à 13h, et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Auclair pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Paroisse Saint-Isaac-Jogues seraient appréciés.