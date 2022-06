Biden prévoit de parler avec son homologue chinois Xi Jinping

Le président américain Joe Biden a dit mardi qu'il «prévoyait d'avoir une conversation» avec son homologue chinois Xi Jinping.

«Nous n'avons pas encore décidé quand», a-t-il ajouté à propos de cet entretien.

Il répondait à une question sur une éventuelle levée des taxes à l'importation imposées par son prédécesseur Donald Trump sur de très nombreux produits chinois.

Le président démocrate, confronté à une très forte inflation qui démoralise les Américains, est sous pression pour lever ces tarifs douaniers punitifs, afin de calmer un peu l'emballement des prix à la consommation.

Ces surtaxes expirent le 6 juillet.

Joe Biden et Xi Jinping se sont déjà parlé à quatre reprises depuis l’élection du démocrate de 79 ans, leur dernier entretien remontant au 18 mars.

Ces conversations illustrent une volonté de maintenir les lignes de communication ouvertes, mais n'ont jusqu'ici pas apporté le moindre apaisement dans la relation très tendue entre les deux premières puissances mondiales.

Outre le commerce, Chine et États-Unis sont en particulier à couteaux tirés à propos du sort de Taïwan.

Washington et Pékin divergent aussi radicalement sur la réponse à la guerre en Ukraine: si les Américains ont pris la tête de la riposte occidentale contre la Russie, les Chinois insistent au contraire sur leur proximité avec le régime de Vladimir Poutine.

La Chine a par exemple accru de manière spectaculaire ses achats de pétrole russe.

La rivalité avec le géant asiatique est la priorité stratégique affichée de Joe Biden, qui cherche à contrer les ambitions de Pékin en Asie et dans le Pacifique, et plus largement dans le monde.