Brooks Koepka dans le circuit LIV?

Le golfeur américain Brooks Koepka se joindra au circuit LIV ayant récemment amorcé ses activités, ce qui consolidera davantage les rangs des joueurs de renom qui ont choisi d’y tenter leur chance.

C’est ce que diverses sources, dont le quotidien The Telegraph, ont rapporté mardi. L’athlète concerné avait pris la parole au cours de la dernière semaine, peu avant l’Omnium des États-Unis, où il a pris le 55e rang, afin de dénoncer les commentaires négatifs émis au sujet de la nouvelle organisation.

«Je suis ici et prêt à jouer. Je pense que tout cela est triste. Vous envoyez des nuages noirs au-dessus du tournoi. C’est l’un de mes événements préférés et je ne sais pas pourquoi vous faites cela», avait-il dit aux journalistes.

Avec le commissaire Greg Norman à sa tête, celle-ci est financée par un fonds d’investissement public d’Arabie saoudite. La PGA a suspendu tous les joueurs qui ont choisi d’évoluer au sein du circuit LIV.

Toutefois, les principaux concernés ont obtenu l’autorisation de la part de l’association américaine de golf de participer à l’Omnium des États-Unis.

Koepka a remporté quatre majeurs en carrière, incluant ce tournoi à deux reprises en 2017 et 2018. Au nombre des golfeurs les plus connus qui ont décidé de défier les verts du LIV, il y a Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Phil Mickelson.

Le premier tournoi a eu lieu à Londres plus tôt ce mois-ci et le prochain s’entamera à Portland le 30 juin.