Découvrez les 3 nouvelles expositions fascinantes du Musée POP à Trois-Rivières

La région de Trois-Rivières regorge de bonnes adresses afin de planifier une escapade estivale en famille. Située à moins de 90 minutes de route de Québec et de Montréal, la ville compte une multitude de restaurants à découvrir, d’hôtels douillets et d’attraits touristiques pour tous les goûts.

Ayant pignon sur la rue Laviolette, en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières, le Musée POP a beaucoup à offrir à ses visiteurs, dont six expositions et la visite de la Vieille prison (qui fait partie du complexe muséal), un endroit historique incontournable à visiter dans la région.

L’exposition Place au cirque!

L’exposition Place au cirque! est une porte d’entrée dans le fantastique univers de cet art festif. Ludique et interactive, elle présente toute la créativité du cirque québécois d’hier et d’aujourd’hui.

À l’affiche jusqu’au 5 septembre 2022, le Musée POP propose cet été une expérience hors du commun pour les amateurs de cirque de tous les âges! L’exposition Place au cirque! est une réalisation de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal.

Voici à quoi s’attendre: Plus de 150 objets issus du monde du cirque: des costumes, des accessoires, des œuvres d’art et même de l’équipement d’entraînement utilisé dans le passé. Une expérience interactive et stimulante: l’exposition propose un parcours magique dans une ambiance sonore et lumineuse fascinante. Immersion dans l’histoire du cirque: l’expérience offre un regard inédit sur l’histoire du cirque en présentant des éléments d’archives, dont des photos et des vidéos.

Épingler le Québec: retracer l’histoire à travers des macarons

L’exposition Épingler le Québec! présente plus de 27 000 macarons acquis au fil des années par le collectionneur, M. René Marois, originaire de Chaudière-Appalaches. Passionné par ces petits objets à messages et à slogans, il a fait don de son impressionnante collection au Musée POP de Trois-Rivières.

Datant de 1970 à 2015, la collection de macarons permet de revivre l’histoire de la province par le biais de divers sujets, dont la langue, la religion, les activités économiques et sportives de l’époque, les arts et la culture ainsi que la vie politique. L’exposition se tiendra du 16 juin 2022 au 26 mars 2023.

À quoi servaient jadis les macarons? Les macarons sont apparus vers la fin du 19e siècle et servaient d’objet promotionnel visant à mousser la popularité d’un événement ou d’une initiative, tant dans le milieu culturel que politique. Les gens portaient autrefois le macaron afin de démontrer leurs croyances politiques, religieuses ou autres. Cela leur permettait d’afficher leur opinion sur la place publique! Les macarons ont fait place à d’autres objets dans les années 1990, tels que des épinglettes et des chandails à logos.

L'art du crime - Drames et méfaits en Mauricie de 1822 à 1986

Les passionnés d’histoires criminelles seront captivés par cette exposition spéciale présentée du 30 juin au 5 septembre 2022. L’exposition, qui se tient dans le cadre du 200e anniversaire de la Vieille prison de Trois-Rivières, permettra de découvrir certains des crimes les plus marquants de l’histoire de la Mauricie via des images et des archives inédites.

D’autres expositions à voir au Musée POP cet été! L’ADN des superhéros En savoir plus Attache ta tuque! En savoir plus En d’dans! La prison comme solution? En savoir plus

Évadez-vous à Trois-Rivières cet été et profitez de la programmation spéciale organisée par le Musée POP à l’occasion de la commémoration du 200e anniversaire de la Vieille prison: cinéma et théâtre en plein air, conférences, journée portes ouvertes, et autres surprises! Obtenez plus de détails en ligne sur le site Web du Musée POP.