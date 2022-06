Devenir sauveteur pourrait être gratuit

La Coalition Avenir Québec promet de rendre gratuites toutes les formations pour devenir sauveteur si elle est réélue en octobre.

La ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, en fera l’annonce aujourd’hui, à Montréal. Le coût de cette mesure s’élève à 21,5 M$ et s’échelonnera sur cinq ans.

Elle prendrait toutefois effet à l’automne prochain, et est donc conditionnelle à la réélection de la CAQ.

La pénurie de sauveteurs est un problème qui s’est aggravé depuis le début de la pandémie, si bien qu’il manque 2000 préposés à la surveillance aquatique à travers le Québec.

Cela force notamment la réduction d’heures d’ouverture et même la fermeture d’installations aquatiques.

Pour devenir sauveteur, une personne doit débourser 1000 $ en moyenne pour suivre près d’une centaine d’heures de formation.

En contexte de pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement Legault souhaite assumer ce fardeau financier qui, selon lui, rend le métier de sauveteur moins attrayant que d’autres emplois qui ne nécessitent pas de formation.

Photo d'archives, Roxane Trudel

« On est très heureux de cette nouvelle », s’est réjoui Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, qui a collaboré avec le gouvernement pour la mise en place de cette mesure.

Selon lui, le montant de 1000 $ agissait souvent comme une barrière pour de nombreuses personnes intéressées au métier de sauveteur.

« On est persuadé qu’il va y avoir plus de cours qui vont s’offrir parce que ça va être plus accessible à tout le monde », estime-t-il.

La ministre Isabelle Charest doit annoncer les détails de cette mesure à 14 h, dans le cadre du dévoilement d’un plan pour valoriser la pratique d’activités sportives.