Fin de session difficile pour l’équipe Trudeau

D’ici la fin de la semaine, la Chambre des communes prendra une pause pour la saison estivale.

On peut imaginer que les libéraux ont bien hâte que les travaux se terminent, mais les dossiers épineux ne vont pas s’envoler comme par magie avec l’arrivée du beau temps.

Plusieurs faux pas

Quand on voit ce qui se passe avec les demandes de passeport, on a le droit de se demander s’il y a un pilote à bord. Mais lorsqu’on attend les réponses de la ministre Karina Gould, on a notre réponse!

Même chose du côté de Mélanie Joly à propos de la fonctionnaire, qui a participé à une réception à l’Ambassade de Russie à Ottawa. Mme Joly n’était pas contente, mais on a appris que cinq employés de son bureau avaient reçu un courriel des fonctionnaires avant l’événement.

PHOTO AGENCE QMI, THIERRY LAFORCE

Le problème? Personne n’a ouvert le courriel en question. C’est inquiétant pour la suite des choses.

De son côté, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, nous a dit que la mise en place de la Loi sur les mesures d’urgence, en février, pour contrer les manifestants devant le parlement, était une demande des forces policières.

Petit problème là aussi. Ce n’est pas le cas. Les ministres Freeland et Blair ont dit le contraire en comité la semaine dernière. Le ministre Mendicino continue de patiner sur la bottine depuis ce temps.

Pression sur Singh

Au cours des dernières semaines, tout semblait bien aller pour Justin Trudeau. En signant une alliance avec le NPD, les libéraux pouvaient maintenant gouverner l’esprit en paix.

Maintenant, Justin Trudeau doit montrer que la responsabilité ministérielle existe encore en 2022 en montrant à son équipe que c’est facile d’enlever un titre sur une carte d’affaires.

Sinon, il risque d’être de plus en plus difficile pour Jagmeet Singh et le NPD de continuer à appuyer les libéraux jusqu’en 2025.