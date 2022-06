Glissement de terrain à La Baie: un outil pour aider les sinistrés

Alors que l’état d’urgence a été prolongé à Saguenay et que le premier ministre est attendu aujourd’hui, la Ville organise maintenant l’aide des citoyens à l’endroit des sinistrés des glissements de terrain de La Baie.

Lundi, le conseil municipal de Saguenay a voté une résolution pour prolonger l’état d’urgence. En soirée, Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique, a autorisé le prolongement.

Le premier ministre doit rencontrer des sinistrés demain à La Baie.

François Legault s’entretiendra aussi avec la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et la ministre responsable de la région, Andrée Laforêt.

Générosité

Par ailleurs, comme «énormément» de gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont signifié leur volonté de faire des dons aux sinistrés de La Baie, la Ville a mis trois formulaires en ligne sur la page d’accueil de son site internet pour gérer cette aide.

Le premier s’adresse à ceux qui ont des meubles et des électroménagers à donner, le deuxième pour trouver des logements libres et le troisième pour les personnes qui ont des services à offrir, tel que garder un animal de compagnie.

«Le logement est assurément le plus gros défi. Ça va relativement bien. Certaines personnes sont encore à l’hôtel. L’objectif est de trouver un logement adéquat d’ici la fin de la semaine, une solution permanente pour le temps que durera l’évacuation. C’est compliqué parce que les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde», a expliqué Dominic Arsenault, porte-parole de la Ville.

«Nous cherchons des réfrigérateurs, des lits, des tables à manger par exemple, poursuit M. Arsenau. Une équipe de la Ville va entrer en contact avec les donateurs pour la logistique.»

Il a souligné que les dons de vêtements et de vaisselle doivent être faits à des organismes communautaires du milieu et non sur le site de la Saguenay.

La Ville offre aussi maintenant un guichet unique à l’usage exclusif des sinistrés, le (418) 697-5117.

Parachèvement

Les deux digues qui doivent empêcher qu’un éventuel autre glissement de terrain ne sorte du périmètre de sécurité sont maintenant complétées.

Pour ce qui a été de ce périmètre, «les clôtures ont été renforcées. Il y aura dès ce soir de la surveillance de la police et par des agents de sécurité ainsi que de l’éclairage. On le répète, il ne faut pas aller dans le périmètre, c’est dangereux», a précisé M. Arsenau, qui a aussi mentionné «plusieurs témoignages de la présence de rôdeurs».

Le périmètre a été légèrement agrandi «pour des raisons de protection des lieux et de surveillance. Ce n’est pas en lien avec l’évacuation», a insisté Carol Girard, chef de la sécurité incendie de Saguenay.

Tests

L’équipe technique qui effectue des tests au piézocône a arrêté ses travaux vers 10h30 ce matin à la limite du périmètre de sécurité.

«Ça leur permet de faire des analyses avec ce qu’ils ont. Ils vont recommencer plus loin plus tard», a ajouté M. Girard, qui s’attend à obtenir de premiers résultats dès demain, mercredi.

Le piézocône permet de connaître les diverses strates du sol pour ainsi déterminer ses caractéristiques, la pression de l’eau à l’intérieur et sa capacité portante par exemple.

Les informations recueillies devraient éventuellement permettre de savoir si le périmètre de sécurité peut être réduit.

Jusqu’à maintenant 187 personnes ont été évacuées. Rappelons que la Sécurité publique s’attend à ce qu’un autre glissement se produise.