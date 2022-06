Jean-Christophe remporte «Les Chefs!»: «un beau tremplin pour l'avenir»

Le couperet est tombé lundi soir lors de la finale de l’émission «Les Chefs!» où Jean-Christophe Beaudin est reparti avec les grands honneurs.

Après un accident déstabilisant avec la mandoline, le technicien décontenancé a su retrouver son calme juste à temps pour dresser ses assiettes de premier tour où il a servi un crudo de pétoncle avec cucurbitacées et vinaigrette gin et cerfeuil et une entrée chaude de raviolo au jaune d’œuf coulant.

C’est à ce moment que le favori du public Amine Laabi a été retranché de la brigade tandis qu’Elliot et Anthony, arrivés respectivement 2e et 3e, ont poursuivi le service avec Jean-Christophe.

L’aspirant-chef, qui a fait trois fois aux auditions de la compétition culinaire, s’est pourtant présenté cette saison avec plusieurs doutes en tête.

«La pandémie a bouleversé le monde de la restauration. Ça changer pleins de choses et pleins de choses ont émergé. Beaucoup de gens se sont remis en question à savoir s’il changeait de domaine et j’en faisais partie. Ça fait quand même 12 ans que je suis en cuisine, j’aime toujours ça, mais je me suis demandé si c’était vraiment ce que je voulais faire pour le reste de ma carrière», a -t-il expliquer en entrevue à l’Agence QMI, au lendemain de la diffusion de sa victoire.

«[“Les Chefs!”] c’est un petit peu mon bulletin de fin d’année. Travailler avec des gens exceptionnels comme eux, ça m’a vraiment donné le goût de continuer. C'est aussi un beau tremplin pour l'avenir», a-t-il ajouté.

Pour le moment, le sous-chef de chez Foxy, situé dans le quartier Griffintown à Montréal, n’est pas prêt à sauter le pas pour ouvrir un établissement à lui. Il compte laisser la poussière retomber et prendre le temps d’évaluer toutes ses options.

Mais une chose est certaine, c’est qu’il souhaite continuer de mettre en valeur les produits d’ici, de les travailler de la tête au pédoncule et de décliner chaque élément pour les maximiser le plus possible.

Le gagnant de la 11e édition de l’émission «Les Chefs!» aimerait cependant ouvrir «quelque chose de gastronomique, mais aussi d’assez convivial, axé sur le partage et pas nécessairement que dans les assiettes, mais aussi dans l’expérience», qui pourrait prendre diverses formes, a-t-il fait savoir. Cela pourrait être une boutique avec des aliments travaillés, un comptoir ou un restaurant.

«C’est important aussi d’informer les gens sur ce qu’il mange et d’où les produits viennent. Ce n’est pas nécessairement un type de cuisine, mais plus une idée qui tourne au tour de l’aliment», a-t-il indiqué.

Retour vers une nouvelle normalité

La pandémie et le manque de main-d’œuvre se sont imposés dans la remise en question de l’industrie de la restauration. Avec la reprise, «c’est un peu plus comme avant, mais on s’est rendu compte aussi qu’il y avait des choses qui devaient changer et qui ne pouvaient pas juste reprendre comme avant», a fait état le cuisinier de 30 ans.

«Les mentalités sont en train de changer, les conditions de travail aussi. Ça va prendre du temps, mais c’est en train de changer. C’est un pas dans la bonne direction. Et ça donne le goût de garder la flamme», a-t-il ajouté.

Jean-Christophe a remporté, lors de la finale de l’émission «Les Chefs!», tournée il y a cinq mois, une bourse en argent de 50 000 $ et 10 000 $ d’équipement chez Doyon Després.

Amine Laabi, qui a remporté le 4e prix lundi soir lors de la finale de l’émission «Les Chefs!», va se joindre à la brigade de Mordu dès cet été.

On pourra découvrir très prochainement ses vidéos et recettes sur le site mordu.ca, ainsi que sur TikTok et Instagram.