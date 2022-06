Karim Ouellet ne sera pas oublié

Même si ça ne prendra pas la forme d’un spectacle-hommage tel que celui concocté par les Francos de Montréal, le Festival d’été de Québec affirme avoir trouvé une façon de saluer la mémoire de Karim Ouellet.

Plusieurs artistes de la programmation ont été invités à rendre hommage à Ouellet, mort en janvier à l’âge de 37 ans, en reprenant une de ses chansons ou simplement en disant un mot à son sujet, durant leur concert.

Selon le directeur de la programmation, Louis Bellavance, la réponse est bonne et permettra de saupoudrer l’hommage à l’auteur-compositeur-interprète de Québec sur douze jours.

« Durant les dernières 48 heures, j’ai reçu des confirmations de quatre artistes importants. De cette manière, on touche beaucoup plus d’artistes que si on avait fait un concert. »

Discussions émotives

Dans la foulée du spectacle Bye Bye Bye Karim : la veillée des ami.e.s qui a été présenté aux Francos, des proches du défunt avaient dit regretter qu’aucun hommage ne lui soit rendu chez lui, à Québec.

Le Festival d’été a confirmé que des approches ont été faites auprès de l’entourage de Karim Ouellet, sans que le tout aboutisse à l’organisation d’un spectacle.

« Les discussions ont eu lieu très tôt, bien avant les Francos, et à ce moment-là, l’entourage était émotif. C’était difficile de canaliser les énergies. On a eu plusieurs rencontres et j’ai senti, à un moment donné, que c’était difficile », dit Louis Bellavance.

Il a aussi évoqué une question de temps puisqu’il avait une opportunité qu’il ne voulait pas rater pour la case horaire destinée à Karim Ouellet et il lui fallait aller de l’avant.

Ludacris sur les Plaines

Par ailleurs, le FEQ a annoncé quelques ajouts et changements à sa programmation 2022.

Parmi les principaux, notons l’annonce que l’artiste américaine d’origine mexicaine Becky G fera la première partie de Luis Fonsi, le 14 juillet.

Le rappeur Ludacris vient pour sa part frapper en relève de 2 Chainz, qui a déclaré forfait pour la soirée hip-hop du 10 juillet, dont la tête d’affiche est Suicideboys. Le groupe québécois Vulgaires Machins jouera avant l’arrivée de Rage Against The Machine, le 16 juillet, en remplacement de Grandson.

Les organisateurs ont aussi dévoilé les artistes à l’affiche des Extras FEQ, en fin de soirée, au Manège militaire. Dans l’ordre, on verra Busty and the Bass, Meghan Patrick, Les Louanges, Jazz Cartier, Spin Doctors, Five Alarm Funk, Félix Cartal, Alex Sensation, Bran Van 3000, Death From Above 1979 et July Talk.

Ari Cui Cui, Arthur l’aventurier, Brimbelle et Caillou animeront la scène jeunesse.

Une nouvelle scène, qui se monte et démonte en dix jours de moins que l’ancienne sera érigée sur les plaines d’Abraham après la Fête nationale. Principale nouveauté : le nombre d’écrans géants passera de deux à cinq.