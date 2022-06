La culture huronne-wendat à la belle étoile

Le parcours nocturne enchanté Onhwa’ Lumina a été lancé devant plusieurs visiteurs curieux réunis en forêt, mardi soir, à Wendake.

La directrice de création était très fière de la réponse obtenue jusqu’à présent.

« On a vraiment de beaux commentaires. C’est super touchant. Il y a comme un feeling de bien-être qui émane. C’est une ambiance réconfortante », explique Marie Belzile, du prolifique studio de divertissement Moment Factory.

En sept zones, les participants à cette première soirée ont été plongés dans un univers immersif qui utilise la technologie pour faire vivre la culture huronne-wendat à travers ses mythes, rituels et traditions.

Photo Agence QMI, Guy Martel

« On s’imagine un chemin en forêt, la nuit, bordé de lanternes et où la forêt prend vie par le son et la musique », ajoute Marie Belzile.

« Onhwa’ », en langue huronne-wendat, signifie « maintenant », d’où l’idée d’un pont entre le passé et le présent.

Parcours pédestre

Onhwa’ Lumina vise à devenir rapidement une attraction touristique majeure pour la Capitale-Nationale.

À toutes les étapes de la conception, des membres de la Nation huronne-wendat ont contribué au projet.

Dès la tombée du jour, l’expérience de 50 minutes consiste en un parcours pédestre de 1,2 km en forêt, dans le boisé Saint-Rémy, adjacent au Complexe sportif Desjardins de Wendake.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’attraction pourrait accueillir jusqu’à 100 000 visiteurs par année. Les billets sont en vente au onhwalumina.ca.

Lauréat de plusieurs prix, Moment Factory a créé plus de 500 spectacles à travers le monde.