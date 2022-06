Le PDG de MindGeek démissionne 18 mois après la controverse de Pornhub

Le président directeur général (PDG) et le chef des opérations (COO) de MindGeek, la société mère de Pornhub, ont donné leur démission après plus d’une décennie à la tête du géant de la pornographie, a révélé mardi le «Globe and mail».

Bien qu’ils demeurent actionnaires de la compagnie, le PDG Feras Antoon et le COO Tassilo ont démissionné de leurs fonctions mardi. Ces derniers sont copropriétaires de MindGeek avec l’homme d’affaires autrichien reclus Bernd Bergmair.

Dans une déclaration envoyée au quotidien, le géant du porno a indiqué que le plan de transition est en cours depuis le début de l’année 2022 et que l’équipe de direction «gérera les opérations quotidiennes par intérim» en attendant que les remplaçants pour les deux postes de directions soient trouvés.

Selon deux sources anonymes du «Globe», MindGeek s’apprêterait à procéder à une vague de mises à pied afin de palier à la baisse de revenu que l’entreprise à subit au cours des 18 derniers mois à la suite d’une série d’allégations comme quoi du matériel d’abus sexuels d’enfants et d’autres vidéos non consensuelles avait été publiés sur Pornhub. Depuis, Pornhub et sa société mère ont reçu une multitude de poursuites.

Suite à ces évènements, Visa et MasterCard avaient coupé les ponts avec l’entreprise.