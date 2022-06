Léa Seydoux s’ajoute à la distribution de Dune 2

Le cinéaste québécois Denis Villeneuve aurait confié à la Française Léa Seydoux le rôle de Lady Margot dans sa suite de Dune, selon ce qu’a avancé mardi après-midi le site spécialisé Deadline Hollywood.

Le média américain précise que l’actrice de Mourir peut attendre et Les crimes du futur est présentement en pourparlers pour se joindre à l’imposante distribution qui réunira les vedettes principales du premier film - Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya et Josh Brolin – mais aussi quelques nouveaux venus dont Florence Pugh, Christopher Walker et Austin Butler.

Le tournage de la suite de Dune doit se mettre en branle cet automne en prévision d’une sortie annoncée pour octobre 2023. Le premier film, sorti en octobre dernier, a récolté plus de 400 M$ au box-office international.