Peter DeBoer s’installe à Dallas

Les Stars de Dallas ont officialisé l’embauche de Peter DeBoer à titre d’entraîneur-chef, mardi.

«Au cours des dernières saisons, j'ai pu voir de près ce que les Stars sont en train de bâtir avec un mélange de jeunes joueurs dynamiques et de leaders établis», a dit DeBoer dans un communiqué de sa nouvelle organisation.

«L'occasion de devenir l'entraîneur-chef de cette équipe était une chance que je ne pouvais pas refuser. J'aimerais remercier Tom Gaglardi [le propriétaire des Stars] et Jim Nill [le directeur général], qui me permettent de guider cette équipe. Nous travaillerons ensemble pour rapporter la coupe Stanley à Dallas. »

En mai dernier, l’homme de 54 ans a été remercié par les Golden Knights de Vegas, qu’il a guidés entre 2020 et 2022. Le club du Nevada avait pourtant maintenu un dossier de 43-31-8 en 2021-2022, mais raté les séries éliminatoires pour la première fois de sa jeune histoire.

DeBoer a 1015 rencontres de la saison régulière derrière la cravate comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Il a aussi dirigé les Panthers de la Floride, les Devils du New Jersey et les Sharks de San Jose.

Du côté des Stars, l’entraîneur-chef Rick Bowness a démissionné le 20 mai dernier après l’élimination de son club contre les Flames de Calgary en première ronde des séries éliminatoires.

«Pete apporte une riche expérience à notre vestiaire et nous sommes heureux de faire de lui notre nouvel entraîneur-chef, a déclaré le DG des Stars. Chaque équipe qu'il a dirigée a non seulement montré une amélioration immédiatement, mais elle a aussi été très compétitive en séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Il a conduit cinq équipes en finale d'association et deux de ces équipes en finale de la Coupe Stanley en 14 ans comme entraîneur-chef. Son parcours témoigne des standards qu'il établit et de sa capacité à faire jouer ses équipes selon ses standards sur une base constante.»