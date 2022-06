Poutine «fier» de l'action de l'armée russe en Ukraine

Le président russe, Vladimir Poutine, s'est dit «fier» mardi de l'action de ses soldats en Ukraine, et a promis de renforcer encore son armée.

• À lire aussi: Ukraine: «Destructions catastrophiques» dans l’est, où la Russie renforce son étau

• À lire aussi: La télévision russe désormais diffusée dans toute une région occupée du sud de l'Ukraine, dit l'armée russe

• À lire aussi: Les deux Américains capturés en Ukraine ont commis des «crimes», affirme Moscou

«Nous sommes fiers qu'au cours de l'opération militaire spéciale nos combattants agissent avec courage, avec professionnalisme, comme de véritables héros», a-t-il dit, utilisant l'expression autorisée par les autorités pour décrire l'offensive russe contre l'Ukraine.

M. Poutine s'exprimait au Kremlin devant les jeunes diplômés des académies militaires russes et les plus hauts cadres de l'armée.

Faisant référence aux sanctions qui frappent la Russie, il a aussi jugé «qu'elles seront – c'est sûr – surmontées».

Et «face aux risques et aux nouvelles menaces, nous allons encore développer et renforcer nos forces armées», a-t-il dit, promettant la mise en service cette année du dernier-né des missiles intercontinentaux, le Sarmat.

«Il n'y a aucun doute que nous serons encore plus forts», a martelé le dirigeant russe.

La Russie affirme avoir lancé son offensive en Ukraine le 24 février pour y empêcher un prétendu «génocide» des populations russophones.

La justice russe punit en conséquence d'amendes et de peines de prison les propos dérogeant à cette ligne officielle, interdisant par exemple d'appeler ce conflit une guerre ou d'évoquer des crimes commis par les soldats russes.