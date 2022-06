La Commission canadienne du lait (CCL) a proposé, mardi, une seconde hausse du prix du lait cette année, afin d’aider les producteurs laitiers étranglés par l’inflation dans le domaine agricole.

• À lire aussi: Fitzgibbon ouvert à une réduction de la TVQ sur les produits québécois

• À lire aussi: Pas de 500 $ pour 350 000 personnes

En vertu d’un avis de la CCL déposé mardi, le prix de l’hectolitre (100 litres) de lait augmentera de 1,92 $ à partir du 1er septembre, ce qui se traduira par une hausse d’un peu moins de 2 cents le litre.

«Cette hausse du revenu des producteurs compensera en partie les coûts de production qui grimpent en raison de l’inflation. Les coûts associés aux aliments pour animaux, à l’énergie et aux engrais ont particulièrement été touchés et ont augmenté de 22 %, de 55 % et de 45 % respectivement depuis août 2021», a exposé la CCL pour justifier sa décision.

Cette hausse aura pour effet de faire bondir d’environ 2,5 % le coût du lait utilisé dans l’industrie laitière, que ce soit pour vendre en pinte ou transformé en yogourt, en fromage ou en beurre.

C’est la seconde fois en 2022 que le prix du lait augmentera. En février dernier, une hausse de 6,31 $ l’hectolitre consentie par la CCL est entrée en vigueur, avec un impact d’environ 8,4 % sur le coût du lait utilisé par l’industrie.

«Dans les cinq dernières années, l’indice des prix à la consommation pour les produits laitiers a augmenté de 7,7 %. En comparaison, l’indice pour la viande a crû de 14 %, celui pour les œufs, de 21 % et celui pour le poisson, de 32 %», a toutefois tempéré le gestionnaire du système de gestion de l’offre au Canada.