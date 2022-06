Tournoi d’Eastbourne, en Grande-Bretagne: un effort louable de Rebecca Marino

La Canadienne Rebecca Marino a offert une bonne opposition à l’Italienne Camila Giorgi, dans un match de deuxième tour au tournoi de tennis d’Eastbourne, en Grande-Bretagne, mais la 26e joueuse mondiale a eu le dernier mot en deux manches de 7-5 et 6-4, mardi.

• À lire aussi: Rebecca Marino ne se fait pas d’amis en Grande-Bretagne

La 12e tête de série de la compétition a mis 1h40 min pour défaire la Britanno-Colombienne, 107e du circuit de la WTA.

Pourtant, la perdante a dominé 7 à 2 au chapitre des as, tandis que sa rivale a commis 12 doubles fautes. Cependant, Marino a empoché seulement 30 % des points disputés sur son second service et a concédé huit bris en 11 occasions.

La veille, l’athlète de l’unifolié avait disposé d’une adversaire locale, Heather Watson, 7-6 (1) et 6-4 à cet événement sur gazon précédant Wimbledon, troisième majeur de la saison qui s’entamera la semaine prochaine.