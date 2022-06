Après une année entière à faire languir les fans, on sait désormais qui est l’élu du cœur de Victor dans la série américaine Love, Victor. Et si l’attente a été insoutenable pour les fans, elle l’a été tout autant pour les acteurs.

Rembobinons d’abord. Juin 2021. La deuxième saison de Love, Victor se termine en laissant les fans en haleine. Jusqu’alors déchiré entre ses prétendants Rahim et Benji, le personnage-titre semble avoir finalement tranché. Mais lequel des deux garçons a-t-il choisi ?

« La section des commentaires sur mes réseaux sociaux est bombardée par cette question depuis un an ! C’est beaucoup de pression. J’ai hâte que ce soit terminé », lance en riant Anthony Keyvan, alias Rahim.

Le secret – qui ne sera pas dévoilé dans ces lignes, rassurez-vous – a donc été difficile à garder pour le jeune acteur américain. En visioconférence avec Le Journal, il pèse lui-même ses mots, soucieux d’éviter tout commentaire divulgâcheur.

« Disons que tout est bien qui finit bien, et je crois que les fans vont être très contents. Interprétez ça comme vous voulez », avance-t-il en souriant.

En fait, on n’a plus besoin d’interpréter. La réponse à cette question se trouve au tout début du premier épisode de la troisième saison de Love, Victor, disponible sur Disney+ depuis quelques jours.

Dans cette série dérivée du film à succès Love, Simon, un adolescent navigue dans les aléas de l’amour, de l’amitié et des relations familiales après avoir révélé son homosexualité en plein couloir de son école secondaire.

Ils et elles

Mais Victor n’est pas le seul à avoir vécu un important tournant dans sa vie au cours de la deuxième saison. Car on a également vu une idylle naître timidement entre les personnages de Lucy (Ava Capri) et Lake (Bebe Wood) dans le tout dernier épisode.

La bande-annonce de la nouvelle saison a finalement confirmé, le mois dernier, que les deux femmes formaient bel et bien un couple à présent.

« C’est très excitant que les gens puissent voir les débuts de cette relation et de la voir grandir et évoluer », avance Ava Capri en entretien au Journal.

Mais comme toute bonne chose a une fin, Love, Victor tire aujourd’hui sa révérence après trois saisons en ondes. Le tournage de cette dernière a d’ailleurs laissé un goût aigre-doux dans la bouche d’Anthony Keyvan.

« On était contents d’avoir eu l’occasion de raconter ces histoires et de pouvoir boucler chacune des boucles avant que l’aventure ne se termine. Mais d’un autre côté, j’ai vécu les journées les plus émotives de ma carrière ; j’ai pleuré à chaudes larmes après ma dernière scène, avance l’acteur.

“J’ai vu à quel point nos personnages et leurs histoires ont touché les gens. D’être capable d’avoir un impact aussi réel et durable sur eux, à notre âge, au début de nos carrières... C’est très spécial. On a eu beaucoup de chance”, termine-t-il.