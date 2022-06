Réduisez vos coûts de rénovation simplement

Les projets de rénovation ont la cote en ce moment au Québec, une tendance qui ne semble pas vouloir ralentir avec la réalité du marché immobilier actuel.

Que vous ayez en tête de refaire la salle de bains ou de rafraîchir le look de la cuisine, vous avez certainement déjà pensé à votre budget.

Avec l'inflation, le prix des matériaux a récemment augmenté. Une belle façon de réduire le budget alloué pour un tel projet est de vous tourner vers la location d’outils et d’équipement. Après tout, certains outils risquent de ne servir qu’une seule fois!

La location d’outils et d’équipement est une tendance qui se dessine à la hausse. Selon un rapport présenté en 2022, la part du marché qui est accordée aux transactions en ligne passerait bientôt de 17% à 25%!

C’est ce que propose l’entreprise Simplex location d’outils. Elle permet de mettre la main sur des outils et de l’équipement adaptés pour tous types de travaux grâce à un service de location.

Voici les avantages d’utiliser Simplex pour vos projets de rénos:

1. Une réservation simple et rapide

En réservant les articles dont vous avez besoin selon les disponibilités affichées dans l’une des 36 succursales, vous pouvez planifier le travail selon votre horaire et vos besoins, et ce, en quelques clics. 55 000 outils sont disponibles pour le paysagement, comme pour travailler le béton, pour les déménagements, etc.

2. Une mine d’informations

Simplex location d’outils offre plusieurs services utiles dont la livraison et la formation afin d’apprendre à utiliser les appareils de levage de manière sécuritaire. Leur site Web regorge aussi d’articles pertinents et informatifs sur le sujet. La plateforme met également à la disposition de sa clientèle des outils de calcul fort utiles comme le calculateur de BTU pour vos besoins en chauffage pour vos projets d'hiver.

3. Des conseils d’experts gratuits

En plus d’avoir accès à un service de soutien personnalisé, vous bénéficiez de conseils d’experts à travers leur service client en ligne afin de mener à terme vos projets avec succès et simplicité. Avec le service en ligne, l'outil de clavardage sur le site Web et la ligne téléphonique, Simplex location d’outils vous offre un accompagnement de A à Z.

De plus, l'entreprise détient un comparateur de produit pour évaluer les meilleurs outils selon vos projets. N'hésitez pas aussi à consulter leur FAQ qui répond aux questions les plus fréquentes et qui vous aidera à soutenir vos choix.

Simplex location d’outils est un excellent allié pour tous vos projets de rénovation. L’entreprise permet de réduire les coûts de vos travaux, en plus des vous garantir le soutien d’une équipe d’experts là pour vous conseiller.

D'ailleurs, l'expérience en magasin est la plus appréciée par les consommateurs parmi les centres de location, selon une étude Léger.

Visitez le site Web de Simplex location d’outils pour en savoir plus sur leurs services en ligne ou communiquez avec leur service à la clientèle afin de vous renseigner sur les outils et l’équipement disponibles à la location.