Vote du match des étoiles : Vlad junior et les Blue Jays bien en évidence

Le joueur de premier but Vladimir Guerrero fils est l’un des trois porte-couleurs des Blue Jays de Toronto occupant la tête à leur position respective au scrutin du match des étoiles du baseball majeur.

Dans la Ligue américaine, la progéniture de l’ancienne vedette des Expos de Montréal Vladimir Guerrero domine ses concurrents avec 947 045 voix. Son plus proche poursuivant est Ty Frances (596 030), des Mariners de Seattle. Chez les receveurs, Alejandro Kirk a d’excellente chances de se retrouver à la classique en vertu de ses 1 057 008 votes, nettement plus que la récolte de Jose Trevino (387 983), des Yankees de New York. Pour sa part, Bo Bichette est impliqué dans une bataille féroce à l’arrêt-court. Avec 585 744 votes, il détient une faible priorité sur Tim Anderson (528 278) et Xander Bogaerts (525 202), respectivement des White Sox de Chicago et des Red Sox de Boston.

Par ailleurs, au deuxième but, Santiago Espinal a amassé 522 154 voix et représente le rival le plus près de Jose Altuve (710 708), des Astros de Houston. Dans tout le baseball majeur, le voltigeur des Yankees Aaron Judge a obtenu le plus de votes, soit plus de 1 500 000.

L’identité des joueurs ayant conclu aux deux premiers rangs à chaque position, autant dans la Nationale que dans l’Américaine, sera dévoilée le 30 juin. Ces athlètes avanceront à la deuxième phase du vote qui déterminera les partants de chaque formation. Ceux-ci seront connus le 8 juillet et le reste des équipes deux jours plus tard. La partie aura lieu le 19 juillet au Dodger Stadium de Los Angeles.