MÉNARD, André



À la Cité de la Santé, le 12 juin, à l'âge de 82 ans, est décédé André Ménard, époux de Denise Paradis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Ronald), Sylvain (Caroline), Isabelle (Patrick), ses petits-enfants : Karine (Maxime) et Alexandre (Marie-Pier), Éliane et Simon, son arrière-petit-fils Axel, ses belles-soeurs Rita, Lucette et Mariette, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele samedi 16 juillet dès 10h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 15h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur ou à la Fondation de l'hôpital Ste-Justine serait apprécié.