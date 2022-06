LEFEBVRE, Suzanne



De Le Gardeur, le 18 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Suzanne Lefebvre, épouse de feu monsieur André Brown.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Joanne (Alain), Lyne (Simon), Isabelle (Jean-Luc), sa petite-fille Emanuelle (Alexandre, ses enfants Lucas et Gabriel), son arrière-petit-fils William, son ami André Lafond, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 25 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h au :Une cérémonie suivra à 17h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation pour l'aphasie.