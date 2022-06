PLANTE, Charles Emile



À la maison Sercan de Saint-Eustache, le 4 juin 2022, à l'âge de 90 ans est décédé M. Charles Emile Plante, époux de Mme Janine Bashaw et diacre permanent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Michel), André, Chantal (Jean-Pierre), Lucie (Richard), Jacinte (Gilles), Isabelle (Sylvain), ses petits-enfants Marie-Josée, Martin (Marie-Hélène), Alexandre (Caroline), Gen-Maddalena (Alexandre), Sarah (Jonathan), Gabriel et Justin, ses arrière-petits-enfants Louis, Marjorie, Ethan, Ellie, Emrose et Anastasia, sa soeur Lucille (Roger) et son frère Paul, ses belles-soeurs Pauline et Janette, les membres de la communauté diaconale du diocèse de Saint-Jérôme, ses frères Chevaliers de Colomb dont il était aumônier, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 29 juin de 18h à 21h et le jeudi 30 juin de 9h à 10h30 au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934 www.rfgoyer.comLes funérailles auront lieu le jeudi 30 juin à 11h à l'Église de Saint-Eustache. L'inhumation suivra au cimetière de St-Hubert à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Sercan.