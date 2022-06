37es Prix Gémeaux: «C’est comme ça que je t’aime» et «Audrey est revenue» dominent avec 13 nominations

Les séries «C’est comme ça que je t’aime» et «Audrey est revenue» dominent les nominations des 37es Prix Gémeaux avec 13 citations chacune.

«Audrey est revenue», qui est disponible sur Club illico, obtient 13 nominations, dont six pour le jeu des comédiens Denis Bouchard, Josée Deschênes, Joanie Guérin, Florence Longpré, Martin-David Peters et Dominic St-Laurent. «Audrey est revenue», qui a remporté deux prix au festival Canneseries en avril dernier figure en bonne position pour repartir avec les titres de meilleure comédie, meilleure réalisation (Guillaume Lonergan), meilleurs textes (Guillaume Lambert et Florence Longpré) ainsi que pour plusieurs prix techniques.

AFP

«C’est comme ça que je t’aime», dont la deuxième saison est disponible sur l’EXTRA d’ICI TOU.TV, est notamment citée dans les catégories de la meilleure série dramatique, de la réalisation (Robin Aubert et Jean-François Rivard), des textes (François Létourneau) ainsi que pour plusieurs prix techniques, en plus du Gémeaux de la production s’étant le plus illustrée à l’étranger. Les comédiennes Marilyn Castonguay et Sophie Desmarais ainsi que leur camarade Steve Laplante sont aussi en lice pour leur interprétation.

capture d'écran ICI Tou.tv

Autre rendez-vous important de Club illico, «Le temps des framboises» obtient neuf citations en vue des Prix Gémeaux. La série pourrait remporter neuf prix, dont ceux de la meilleure série dramatique, de la réalisation (Philippe Falardeau) et des textes (Suzie Bouchard et Florence Longpré). Les comédiens Sandrine Bisson et Edison Ruiz sont également nommés pour leur rôle respectif.

Les autres séries les plus souvent nommées sont «Toute la vie» (9), «Aller Simple» (8), «Nous» (7), «District 31» (6), «Une affaire criminelle» (5), «Virage» (4), «L’Échappée» (4), «L’œil du cyclone» (4), «Les mecs» (4), «Sans rendez-vous» (4), «Les moments parfaits» (3), «Survivre à ses parents» (3), «La confrérie» et «Le bonheur» (3).

Parmi les autres productions les plus souvent citées, notons ici «La soirée Mammouth 2021» (11), le «Bye Bye 2021» (10), «La Maison des folles – saison 2» (9) et «Entrelacés» (8).

Et «Les bracelets rouges»?

Étrangement, la série «Les bracelets rouges», qui a fait l’unanimité auprès de la critique et du grand public ne récolte que deux citations, soit pour la meilleure direction artistique et pour la comédienne Milya Corbeil Gauvreau, mais la dernière année télé a été foisonnante et les Gémeaux ne seraient pas les Gémeaux sans une petite controverse.

PHOTO COURTOISIE

Même situation pour la comédie «Le bonheur», qui a été un succès d’audimat cet hiver: elle n’est nommée que trois fois, soit pour les textes de François Avard et Daniel Gagnon, pour le jeu de Michel Charette et pour la musique de FM Le Sieur, mais pas pour la meilleure comédie.

Vincent Leclerc est en compétition avec lui-même pour le titre de meilleur premier rôle masculin: série dramatique pour ses rôles dans la troisième saison de «Plan B» et la série «Sortez-moi de moi».

C’est Véronique Cloutier qui pilotera le gala des Prix Gémeaux le dimanche 18 septembre prochain, à 20 h, sur ICI Télé. C’est d’ailleurs l’animatrice qui a présenté les finalistes, mercredi, au quai King Edward, dans le Vieux-Port de Montréal, en compagnie de Nicolas Ouellet. Ce dernier animera pour sa part le Gala de l’industrie le jeudi 15 septembre ainsi que le Gala d’ouverture le dimanche 18 septembre à compter de 14 h 30.

Voici quelques catégories de finalistes des 37es Prix Gémeaux:

Meilleure série dramatique

ALLER SIMPLE (Sphère Média)

C'EST COMME ÇA QUE JE T'AIME – SAISON 2 (Productions Casablanca)

LE TEMPS DES FRAMBOISES (Trio Orange)

UNE AFFAIRE CRIMINELLE – SAISON 1 (Les Productions Sovimage)

VIRAGE (KOTV)

Meilleure série dramatique annuelle

DISTRICT 31 (Aetios Productions)

L'ÉCHAPPÉE – SAISON 6 (Amalga)

LES MOMENTS PARFAITS (Encore Télévision)

NOUS (Duo Productions)

TOUTE LA VIE (Aetios Productions)

Meilleure comédie

AUDREY EST REVENUE (Pixcom)

L'OEIL DU CYCLONE – SAISON 2 (KOTV)

LES MECS – SAISON 2 (A Media)

SANS RENDEZ-VOUS (Aetios Productions)

SURVIVRE À SES ENFANTS (Avanti Groupe)

Meilleure spéciale humoristique

À L'ANNÉE PROCHAINE (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

BYE BYE 2021 (A Media)

GALA LES OLIVIER (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ / APIH)

INFOMAN 2021 (Zone3)

LE GRAND MÉNAGE DES FÊTES 2021 (Productions l'Entrepôt)

Meilleure série humoristique

CLUB SOLY (Encore Télévision)

ENTRE DEUX DRAPS – SAISON 2 (KOTV)

INFOMAN - SAISON 22 (Zone3)

PUNCH CLUB (St Laurent TV International)

RIRE SANS TABOUS – SAISON 3 (Attraction)

Meilleure série de variétés ou des arts de la scène

EN DIRECT DE L'UNIVERS – SAISON 13 (Attraction)

LA BELLE TOURNÉE (Groupe Fair-Play)

LE PROCHAIN STAND-UP (Juste pour rire TV)

RÉVOLUTION – SAISON 3 (Groupe Fair-Play)

SALEBARBES AUX ÎLES (KOTV)

Meilleure émission ou série d’entrevues ou talk-show

BONSOIR BONSOIR – SAISON 4 (La production est encore jeune)

ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE – SAISON 12 (Société Générale de Production)

LA TOUR – SAISON 2 (Trio Orange)

LA VRAIE NATURE (Productions Déferlantes)

TOUT LE MONDE EN PARLE (A Media / Le gars de la TV / ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

Meilleure téléréalité

CHEFS DE BOIS (Toast Média)

DANS L'OEIL DU DRAGON – SAISON 10 (Attraction / ICI RADIO-CANADA TÉLÉ)

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ – SAISON 10 (Attraction)

OCCUPATION DOUBLE DANS L'OUEST (Productions ToRoS)

STAR ACADÉMIE – LA QUOTIDIENNE (Productions Déferlantes)

Meilleur premier rôle masculin: série dramatique

Luc Picard – ALLER SIMPLE

Steve Laplante – APRÈS

Edison Ruiz – LE TEMPS DES FRAMBOISES

Vincent Leclerc – PLAN B – SAISON 3

Vincent Leclerc – SORTEZ-MOI DE MOI

Meilleur premier rôle masculin: série dramatique annuelle

Danny Gilmore – ALERTES – SAISON 2

Guy Jodoin – ALERTES – SAISON 2

Frédéric Pierre – ALERTES – SAISON 2

Émile Proulx-Cloutier – LES MOMENTS PARFAITS

Roy Dupuis – TOUTE LA VIE

Meilleur premier rôle masculin: comédie

Denis Bouchard – AUDREY EST REVENUE

Guy Nadon – LA MAISON-BLEUE – SAISON 3

Michel Charette – LE BONHEUR

Alexis Martin – LES MECS – SAISON 2

Mani Soleymanlou – SURVIVRE À SES ENFANTS

Meilleur premier rôle féminin: série dramatique

Marilyn Castonguay – C'EST COMME ÇA QUE JE T'AIME – SAISON 2

Martine Francke – LE MONDE DE GABRIELLE ROY

Sandrine Bisson – LE TEMPS DES FRAMBOISES

Anne-Élisabeth Bossé – PLAN B – SAISON 3

Céline Bonnier – UNE AFFAIRE CRIMINELLE – SAISON 1

Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle