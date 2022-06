VAILLANCOURT, Liza



Subitement, le 19 juin 2022, à l'âge de 49 ans, est décédée Liza Vaillancourt, épouse de Robert Lalonde.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Sébastien, son frère Alain (Renée), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées, le samedi 25 juin 2022, à 11h, en l'église Ste-Rose-de-Lima de L'Ile Perrot. La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie.