CHARBONEAU, Jeannine



Au CHSLD Alphonse-Rondeau de Lanoraie, le 18 juin 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Jeannine Charbonneau, épouse de M. Fernand Wolfe, demeurant à St-Jacques.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Stéphane Wolfe (Josée Godbout), Sylvie Wolfe (Martin England), ses petits-enfants : Frédéric, Nicolas (Annie-Pier), sa belle-soeur Mme Georgette Deslongchamps (feu M. Gérald Charbonneau), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mme Jeannine Charbonneau Wolfe sera exposée le vendredi 1er juillet 2022 de 18h à 21h et à compter de 9h le jour des funérailles à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comLes funérailles auront lieu le samedi 2 juillet 2022 à 11h en l'Église paroissiale de St-Jacques. Inhumation au cimetière de St-Jacques.Ceux qui désirent témoigner leur sympathie de façon plus particulière, peuvent le faire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, lequel sera accepté au salon.