ST-PIERRE, Léon



À Saint-Jérôme, le jeudi 12 mai 2022 est décédé à l'âge de 85 ans Monsieur Léon St-Pierre.Il laisse dans le deuil son épouse Madame Rina Cardin, ses enfants, Denis, Edith et Benoit, ses petits-enfants, Valérie, Louis et Charles son frère Edmond St-Pierre, sa soeur Marjolaine St-Pierre, ses belles-soeurs Liette Cardin et Diane Cardin, son beau-frère Yves Cardin, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :2480 BOUL DU CURÉ LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le mardi 28 juin 2022 à 13h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.