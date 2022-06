ST-LAURENT, Richard



Le 8 juin 2022, à l'âge de 73 ans est décédé M. Richard St-Laurent, époux de Rollande St-Laurent.Il laisse dans le deuil ses 3 fils et brus, Martin (Josianne), Dominic (Geneviève), Bruno (Anik) ainsi que ses 3 petits-enfants : Audrey, Maude et Alexis. Il laisse également sa soeur Claudette et son frère feu Maurice. De plus, il laisse de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et cousines. Outre sa famille, il laisse dans le deuil de nombreux amis et coéquipiers de sports.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 23 juin de 16 h à 21 h, ainsi que le vendredi le 24 juin à 9 h, suivi d'un hommage à 11 h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.