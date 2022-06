LANOIX, Arthur "Pit"



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d'Arthur Lanoix "Pit" qui, le 16 juin 2022, a succombé à la maladie à l'âge de 81 ans.Il laisse dans le deuil son épouse aimante et partenaire de vie depuis 36 ans, Catherine, ses enfants : Francis, Mario, Coleen (Kevin), Pamela (Martin) et Bert, ses petits-enfants, Connor (Karianne), Kyle, Madeline, Julie et ses arrière-petits-enfants Meah, Parker et Luna.Pit a été précédé par ses parents Roméo et Régine, et ses frères et soeurs John, Phil, Jeanne, Suzette et Thérèse.Pit laisse dans le deuil ses soeurs Monique, Anita, Aline, Michelle (Claude) et de nombreux(ses) nièces et neveux, sa belle-famille, ses amis et d'innombrables connaissances dont la vie a été touchée et inspirée par son amour, sa compassion, sa chaleur et son charme, en autres, Allan, Margaret, Paulette, Paul, Michael, Carmen et Richard.Les amis sont invités à rendre hommage à Pit lors d'un service commémoratif le samedi 25 juin 2022 à 12h00, à la :CHAPELLE DE KANATA580 CHEMIN EAGLESON, KANATA, ON.Réception à suivre. Un service commémoratif subséquent aura lieu à l'Oratoire de Montréal à une date à déterminer.Les dons commémoratifs à l'Institut de cardiologie d'Ottawa sont appréciés.Condoléances et partage de souvenirs: