Anne Casabonne tentera de succéder à Claire Samson dans Iberville

L’actrice Anne Casabonne briguera les suffrages pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription d’Iberville, a confirmé le PCQ mardi soir lors d’une fête visant à souligner le départ de sa seule députée.

La circonscription d’Iberville était passée dans le giron du PCQ l’an dernier lorsque la Coalition avenir Québec avait exclut Claire Samson de son caucus, après que cette dernière eut fait un don de 100 $ au PCQ. La députée avait alors choisi de rallier le parti d’Éric Duhaime.

La candidate du PCQ a indiqué qu’elle comptait s’inspirer du travail de sa prédécesseure dans Iberville.

«Je vais m’inspirer des liens qu’elle a su créer avec la communauté et des connaissances qu’elle m’aura transmises pour répondre aux besoins et aux préoccupations des gens, des entreprises, des commerces et des organismes présents dans la circonscription», a fait valoir Anne Casabonne.

Cette dernière s’était présentée en avril dernier pour le PCQ lors de l’élection partielle dans Marie-Victorin, terminant quatrième derrière la CAQ, le Parti québécois et Québec solidaire.