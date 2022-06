LUSSIER, Normand



À Montréal, le vendredi 17 juin 2022 est décédé, à l'âge de 92 ans, Normand Lussier, pharmacien, époux de Marcelle Allard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claude, prêtre et Robert (Johanne Bourgeois), sa soeur Édith Lussier Ménard et son frère Gaston (Huguette Mathieu), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le lundi 27 juin 2022, à 11h en l'église St-Émile (3333, rue Sherbrooke est, Montréal). La famille y sera présente à compter de 10h pour recevoir les condoléances.En guise de sympathie, un don peut être fait à l'Accueil Bonneau.