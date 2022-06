EOTTM : pesée réussie pour Erik Bazinyan et Steven Butler

Le Montréalais d’adoption Erik Bazinyan et son opposant mexicain Marcelo Esteban Coceres ont respecté la limite de poids à la pesée tenue mercredi en prévision du gala d’Eye of the Tiger (EOTTM) qui aura lieu jeudi au Cabaret du Casino de Montréal.

• À lire aussi: Paris sportifs : les boxeurs d’EOTTM auront-ils la vie facile?

• À lire aussi: Butler, père et fils

En quête d’un 13e K.-O. en 14 sorties, Bazinyan (27-0-0, 21 K.-O.), qui défendra son titre NABF des super-moyens, a présenté un poids de 167,2 lb, comparativement à 167,6 lb pour Coceres (30-3-1, 16 K.-O.)

Pour leur part, le Québécois Steven Butler et le Néo-Brunswickois Brandon Brewer ont également réussi leur pesée. Ayant freiné une séquence de deux défaites en mars dernier, Butler (29-3-1, 25 K.-O.) a fait osciller l’aiguille du pèse-personne à 159,2 lb, tandis que Brewer (25-2-1, 11 K.-O.) a affiché un poids de 160 lb. La ceinture des poids moyens de la NABF sera à l'enjeu dans leur combat.

La chaîne TVA Sports diffusera l’événement d’EOTTM.