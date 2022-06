PÉRÈS, André



André Pérès professeur Titulaire HEC est décédé à Laval à l'âge de 74 ans.Il aimait profondément la vie, il regardait l'avenir. Un homme d'exception, plus grand que nature. Fier, persévérant, curieux, diplomate, organisateur, festif et rassembleur. Il aimait aussi la terre, la campagne, les étoiles et la musique le comblait.Il laisse dans le deuil son épouse Johanne, sa soeur Marie-Thérèse (Michel); son filleul Frédéric (Julie), leurs enfants Samuel et Jérémy; sa nièce Isabelle (Steven), leurs enfants Christopher et Anthony; ses cousines et cousins Ghyslaine, Guy, Gaétan, Nicole et ses amis James Drew, Jeannine Binder (ses enfants) ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés il ne voulait pas de funérailles.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (Att. Dr Martin Juneau) seraient appréciés.