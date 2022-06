Inflation: les Québécois paient trop d’impôts, selon le ministre Girard

Une nouvelle aide financière ponctuelle aux citoyens avant l’automne est exclue, malgré la hausse record de l’inflation en mai. Le ministre Eric Girard met néanmoins la table en vue des élections, reconnaissant que les Québécois paient trop d’impôts.

• À lire aussi: L’inflation a bondi de 7,7% au Canada, un record depuis 1983

• À lire aussi: Une récession est certainement une possibilité, admet le patron de la Fed

Le coût de la vie continue de grimper au Canada. L’inflation atteint 7,7% en mai, la plus forte hausse annuelle observée depuis janvier 1983.

Le ministre des Finances est conscient que la hausse du panier d’épicerie et de l’essence affecte les Québécois. Et le sommet n’est peut-être pas encore atteint. «Ça pourrait être plus élevé en juin», a-t-il confié mercredi matin, à l’entrée de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Photo d'archives Stevens Leblanc

Son gouvernement prévoit offrir une autre aide financière ponctuelle aux citoyens à l’automne, après les élections. Pas question toutefois d’une autre aide spéciale durant l’été. Eric Girard a rappelé que les citoyens à faible revenu ont reçu entre 200 et 275$ en janvier. Sans parler du 500$ accordé à une majorité de Québécois dans la dernière déclaration de revenus.

Un sondage Léger publié mercredi dans les pages du Journal révélait qu’une baisse d’impôt apparaît comme la mesure la plus populaire chez les citoyens pour faire face à l’inflation. Les libéraux de Dominique Anglade en ont déjà fait une promesse électorale, qui s'appliquerait dès l'année financière 2022.

Le ministre Girard attendra la publication du rapport préélectoral sur l’état des finances publiques avant de se commettre. Mais il n’est pas surpris des résultats du coup de sonde.

«Les Québécois paient beaucoup d’impôts, notamment lorsqu’on compare à l’Ontario et on a tendance à croire que ce sont les Québécois qui font le plus d’argent qui paient le plus d’impôts, mais toute proportion gardée, c’est vraiment l’ensemble des Québécois qui paient trop d’impôts», a-t-il dit.

Des baisses d'impôts l'an prochain

Si on en croit son chef, une possible baisse d’impôts ne s’appliquerait toutefois que l’an prochain.

«La sur-inflation sur l’année 2022, on a déjà envoyé un chèque de 500$ en avril et en décembre, il y aura un chèque pour compenser la sur-inflation. Dans un panier de consommation moyen pour l’année 2022, les Québécois vont être compensés. Pour les années suivantes, on n’exclut pas les baisses d’impôts», a dit François Legault, de passage à La Baie.

Le premier ministre estime toutefois qu’il faut être prudent avec les baisses d’impôts dans le contexte actuel. «Il y a peut-être une récession mondiale qui s’en vient. J’aime mieux envoyer un chèque, laisser (les) gens choisir» à quoi servira cette somme, a-t-il insisté.

–Avec la collaboration de Martin Lavoie