Viol collectif allégué: Ottawa gèle le versement de millions de dollars à Hockey Canada

Le gouvernement du Canada a décidé de geler les millions de dollars qu’il versait en financement à Hockey Canada, et ce, jusqu’à ce que l’organisation établisse un partenariat avec une nouvelle agence fédérale ayant le pouvoir de recevoir et d’enquêter sur des plaintes d’abus et d’imposer des sanctions.

C’est ce qu’a indiqué la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, lors d’un entretien avec le réseau TSN tenu mercredi.

Cette déclaration survient deux jours après les témoignages des hauts dirigeants de Hockey Canada devant le Comité permanent du patrimoine canadien, à la Chambre des communes. Le tout concernait le règlement hors-cour relatif à une poursuite intentée par une femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par huit joueurs d’Équipe Canada junior en 2018.

«Il s'agit de changer une culture profondément enracinée, il ne s'agit pas de simples solutions de fortune», a dit la ministre St-Onge.

«Je vais utiliser tous les outils à ma disposition pour m'assurer que les gens soient tenus responsables de ce qui se passe dans le monde du hockey.»

Récemment, Hockey Canada a demandé de recevoir une somme de 2,2 millions $ de la part du gouvernement canadien pour l’aider à se remettre des effets de la COVID-19. Cet argent ne sera pas attribué tant et aussi longtemps que la fédération n’aura pas rencontré les exigences des instances politiques.

Hockey Canada a reçu environ 14 millions $ en subventions de la part du gouvernement fédéral au cours des deux dernières années.

Révélation troublante

Pendant son témoignage lundi, le chef de la direction, Scott Smith, a refusé de discuter de deux autres plaintes d'agression sexuelle qui font actuellement l'objet d'une enquête de Hockey Canada. Il a aussi indiqué que son organisation reçoit deux ou trois plaintes d'agression sexuelle par année.

«C'est la révélation la plus troublante que nous ayons entendue, a exprimé St-Onge. Pour moi, cela ne peut pas être le statu quo pour Hockey Canada, l'une des organisations sportives les plus puissantes au Canada. Cette culture ne peut plus être protégée.»

De plus, l’Agence QMI a appris que le Bloc Québécois déposera une motion en Chambre pour déclencher une enquête indépendante sur la gestion de la situation par Hockey Canada.

Celle-ci devrait être appuyée par tous les partis.