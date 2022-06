Saint-Jean-Baptiste: où fêter la fête nationale?

Qui dit début de l’été et accalmie de pandémie dit le retour des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste ! Le Journal a répertorié plusieurs concerts et événements extérieurs, dans la région de Québec et de Montréal, où vous pourrez vous rendre célébrer la fête nationale.

Le jeudi 23 juin

MONTRÉAL ET LES ENVIRONS

Le Grand spectacle J’aime ma langue au Quartier des spectacles de Montréal

FouKi, Patrice Michaud, Roxane Bruneau, Michel Pagliaro, Sarahmée, Alicia Moffet dès 21 h, 23 h à minuit : DJ PY Lord et fanfare

► L’événement sera télédiffusé le lendemain à Ici Radio-Canada et à TVA à 20 h.

► À la radio en simultané sur les stations musicales de Cogeco : 96,9 CKOI, les cinq stations Rythme-FM, CIME et Planète.

Gatineau

Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier. Premières parties : Emmanuelle Querry et Tristan Guay dès 18 h dans le secteur piétonnier de la rue Laval

Lavaltrie

Vincent Vallières (21 h) et le chansonnier Julien Belhumeur. Au parc Gérard-Lavallée Feux d’artifice

Sherbrooke

Les Cowboys Fringants et Frank Custeau. Dès 20 h au parc Jacques-Cartier

Terrebonne

Zébulon (20 h 30) et Damien Robitaille (21 h) Feux d’artifice

Saint-Jean-sur-Richelieu

Cœur de pirate (21 h) et Guillaume Cauvin Escabo (19 h 30) au parc Gerry-Boulet. Feux d’artifice

Saint-Sauveur

France d’Amour (20 h) au parc Georges-Fillion. Feux d’artifice

QUÉBEC ET LES ENVIRONS

Plaines d’Abraham, Québec

18 h 30 : Première partie avec Pépé et sa guitare et Marco Calliari 20 h : Grand spectacle avec Salebarbes et leurs invités Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Lebœuf, Scott-Pien Picard et Lou-Adriane Cassidy.

Discours patriotique : Marc Labrèche. Direction musicale : Antoine Gratton

► À la télé : Télé-Québec, en différé le 23 juin à partir de 21 h 30 et en rediffusion le 25 juin à 21 h 30. À la radio, en différé sur le réseau Rythme-FM, à M FM et au FM 93 le 23 juin, à 21 h 30.

Alma

Place Cogeco Dan Bigras – 20 h 30

Donnacona

Parc Donnacona Tassez-vous de d’là ! – Hommage aux Colocs – 20 h Feux d’artifice – 22 h 30

Drummondville

53 rue du Pont. Renée Wilkin, Patrick Normand, Laurence Jalbert et Brigitte Boisjoli – 20 h Feux d’artifice – 22 h 30

Nouvelle

Kevin Parent – 19 h à l’Hippodrome

Rivière-Éternité, Chemin Sainte-Thérèse

Max Pearson – 20 h 30 Clément Jacques – 21 h 30 Feux d’artifice – 23 h

Sainte-Brigitte-de-Laval

Terrain des Loisirs. L’heure du conte – 15 h 45. Artistes locaux – 18 h. Stéphanie Bédard – 21 h. Feux d’artifice – 23 h

Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier

Parc du Grand-Héron. Guylaine Tanguay – 20 h 30. Feux d’artifice – 22 h

Sainte-Marie-de-Beauce

Centre Caztel. Brimbelle – 18 h. Vilain Pingouin – 20 h 30 Feux d’artifice – 22 h 30

Thetford-Mines

Terrain de balle Yves Lambert – 21 h 15

Le vendredi 24 juin

MONTRÉAL ET LES ENVIRONS

Le Centre nature de Laval

FouKi, Hubert Lenoir, Lisa Leblanc, Patrice Michaud, Klô Pelgag, Samian, Les Louanges et Sarahmée

Texte patriotique écrit par Michel-Marc Bouchard et l’autrice Caroline Dawson

► Dès 17 h 30, spectacle à 20 h 30 et feux d’artifice. Navettes gratuites jusqu’à la station de métro Montmorency. Journée famille de 10 h à 17 h avec maquillages et jeux gonflables.

Sainte-Thérèse

Ariane Moffatt (20 h) à l’hôtel de ville et artistes locaux dès 19 h

Saint-Bruno-de-Montarville

2Frères (20 h) à l’école secondaire du Mont-Bruno et artistes locaux dès 19 h

Beloeil

Damien Robitaille (17 h) au parc Petit-Rapide

Grand-Mère

Offenbach (21 h 15) et Les diables à cinq (musique traditionnelle 19 h 45) et Andy St-Louis (18 h 30) au parc de la Rivière Grand-Mère – Feux d’artifice

Oka

France d’Amour (21 h) et hommage aux Cowboys Fringants (19 h) devant la Mairie

QUÉBEC ET LES ENVIRONS

Alma

Place Cogeco Les Rats d’Swompe – 20 h Carotté – 21 h 15

Baie-Comeau

Parc des Pionniers Laurence Jalbert – 21 h Beau temps mauvais temps

Beauport

Le Pivot Descendance – 19 h Leboeuf-Deschamps – 20 h 30 Beau temps mauvais temps

Beaupré

Plateau Sportif Alain Tremblay – 18 h

Les Respectables 21 h 30 Beau temps mauvais temps

Boischatel

École Boréal Jérôme Casabon – 19 h 30 Delirium Tremens – hommage à Leloup - 20 h 30 Beau temps mauvais temps

Chicoutimi

Zone portuaire Karo Laurendeau – 20 h Marc Dupré – 21 h Beau temps mauvais temps

Ferland-et-Boileau

Pont couvert Ferland-et-Boileau Raton Lover – 20 h Les abobinables créations – 20 h 30 DJ Luc – 21 h Feux d’artifice – 21 h 30 Beau temps mauvais temps

La Malbaie

Parc du Havre Laurence Bergeron-Pilote – 19 h Élizabeth Blouin-Brathwaite et Dan Bigras 20 h 30

Thetford-Mines

Terrain de balle Johel Acedo – 19 h Hommage à Bob Bissonnette – 21 h 30 Feux d’artifice – 22 h 30

Parc de l’Amérique française

Andréanne A. Malette – 11 h 30 Kumpa’nia – 13 h Beau temps mauvais temps

Plusieurs fêtes de quartier sont organisées les 23 et 24 juin à et autour de Montréal

On note, entre autres, la fête nationale à Saint-Jérôme avec Paul Piché, la fête nationale du Québec à Ahuntsic avec Nicolas Babineau

► Pour trouver la fête la plus près de chez vous : fetenationale-montreal.qc.ca/programmation/23-et-24-juin-les-fetes-de-quartier/.

Le défilé stationnaire (du 23 au 25 juin) à Montréal

Sur le boulevard De Maisonneuve, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique. Huit tableaux composés de chars allégoriques immobiles attendent les festivaliers qui se déplaceront autour de ces pièces mettant à l’honneur la richesse de notre langue.