Travailler dans l’industrie maritime: une diversité de métiers à votre portée

Vous carburez aux défis et vous êtes à la recherche d’un métier valorisant dans un domaine qui sort de l’ordinaire? Ça tombe bien: l’industrie maritime est présentement à la recherche de main-d’œuvre qualifiée.

Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes: tous sont les bienvenus à venir travailler au sein de cette industrie inclusive. Que vous soyez récemment diplômé, à la recherche d’un nouvel emploi ou en réorientation professionnelle, laissez-vous séduire par les carrières maritimes!

À travers la campagne Embarque du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime (CSMOIM), découvrez une panoplie de métiers possibles dans ce secteur, les formations à suivre pour les obtenir ainsi que de nombreux avantages de travailler dans cet univers. Vous pourrez aussi vous amuser à comparer jusqu’à trois métiers qui vous intéressent et ainsi déterminer lequel correspond le mieux à vos ambitions!

Souvent associée aux navires et à leurs équipages, l’industrie maritime est en fait bien plus large. En effet, il existe une multitude de métiers – et ce, autant en mer qu’à terre – nécessaires pour la faire vivre, tant au niveau commercial que touristique, ce qui inclut des postes administratifs, de gestion et bien plus!

Travailler dans le maritime comporte de nombreux avantages. Par exemple, contrairement à la croyance populaire – qui insinue que travailler sur un navire implique d’être absent durant plusieurs mois –, bien des postes permettent à l’équipage et au personnel terrestre de rentrer à la maison tous les soirs.

De plus, évoluer dans l’industrie maritime offre des salaires alléchants, des emplois qui ne sont pas routiniers et qui sortent des sentiers battus, plusieurs possibilités d’avancement et la chance d’alterner entre un travail en mer et à terre. Que voulez-vous de plus?

Formations et techniques possibles

Si vous souhaitez faire un retour aux études ou tout simplement poursuivre votre parcours académique, l’Institut maritime du Québec (IMQ), à Rimouski, offre quatre programmes collégiaux dans ce secteur: Navigation, Techniques de génie mécanique de marine, Techniques de la logistique du transport et Technologie de l’architecture navale.

Pour les autodidactes, il est aussi possible d’aller chercher la certification requise pour débuter dans le domaine via le Centre de formation aux mesures d’urgence (CFMU), à Lévis. D’ailleurs, ce centre offre des formations continues pour l'obtention de brevets supérieurs!

De nombreuses embauches sont en cours dans ce secteur à l’heure actuelle et pour les années à venir afin de combler des postes à terre comme en mer. Ne manquez pas le bateau!

Pour obtenir de plus amples informations quant aux différents métiers à découvrir, visitez le microsite de la campagne du CSMOIM. On y met en lumière les métiers disponibles, les principales responsabilités, les prérequis, le salaire et bien plus encore. Alors, embarquez-vous?