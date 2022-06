Voici comment économiser lors de votre prochain road trip grâce à CAA-Québec

S’il y a une carte que vous devez avoir en tout temps lorsque vous prenez la route des vacances, c’est bien celle de CAA-Québec!

En plus d’offrir l’assistance routière la plus complète à ses membres, CAA-Québec permet d’accumuler des rabais et des remises en Dollars CAA chez plusieurs commerçants.

ll est également possible de profiter de l’expertise et des conseils de l’agence de voyages CAA-Québec, d’obtenir des trajets personnalisés et des cartes routières.

Vous pouvez aussi faire inspecter ou entretenir votre véhicule dans un garage recommandé avant le départ. Et pour vous protéger, CAA-Québec propose des assurances auto, voyage et accident.

La preuve que CAA-Québec n’est pas seulement pour l’auto, mais aussi pour les escapades routières!

Des avantages intéressants pour les détenteurs de véhicules récréatifs

Getty Images

Saviez-vous qu’il existe une carte spécialement conçue pour les propriétaires et locataires de véhicules récréatifs?

La carte CAA Plus RV offre une foule d’avantages en cas de pépin sur la route. Entre autres sujets traités:

– l'assistance routière adaptée pour les véhicules récréatifs et de loisirs;

– une remise en Dollars CAA de 3 ¢ par litre de carburant chez Couche-Tard;

– le remorquage jusqu'à 160 km partout en Amérique du Nord;

– la livraison d’essence gratuite en cas de panne;

– la protection pour interruption de voyage en raison d’un bris mécanique;

– l'assistance pour auto, vélo, scooter et moto, quad et motoneige.

Des assurances sur mesure

Shutterstock

Partez l'esprit tranquille parce qu'avec CAA-Québec, vous pouvez assurer votre voiture, mais aussi vos véhicules de loisirs comme une moto, un quad ou un véhicule récréatif.

Les membres obtiennent un rabais additionnel pouvant aller jusqu'à 10% sur leur prime, sans oublier le rabais additionnel de 10% en combinant l’assurance auto et celle d’un véhicule de loisirs. Ainsi, les membres peuvent rembourser leur adhésion en moins de deux minutes.

En matière d’assurance voyage, une option annuelle est offerte où tous les voyages sont couverts pour une période d’un an, incluant les voyages au Québec (s’il y a au moins une nuitée dans un hébergement reconnu – hôtel, camping, Airbnb, etc.) et un rabais de 10% est offert aux membres.

Peu onéreuse, l’assurance accident est quant à elle complémentaire à l’assurance voyage, l’assurance collective et la RAMQ. Elle est intéressante pour les familles avides de plein air et de sports extérieurs d’été: randonnée, vélo, vélo de montagne, pêche, etc.

Des conseils pour la planification de votre voyage

Shutterstock

Faire affaire avec Voyages CAA-Québec, c’est profiter de l’expertise et des conseils de professionnels, qui vous proposeront les meilleurs forfaits vacances. Des activités jusqu’aux réservations d’hôtels, en passant par la location de véhicule ou de VR, les conseillers en voyages vous épauleront dans vos démarches.

Pour vos différents déplacements en auto au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez demander à l’un de leurs spécialistes de vous préparer une carte routière et un trajet routier TripTikMD. Un service exclusif aux membres CAA-Québec!

N'oubliez pas votre carte afin de pouvoir profiter des économies chez plusieurs commerçants grâce au programme de récompenses Rabais Dollars CAA (ex: hôtels, restaurants, activités, location d’auto ou VR, etc.).

Et grâce à l’application CAA Mobile, vous pouvez trouver tous les partenaires à proximité et découvrir les différentes offres en un clic seulement.

Pour en apprendre davantage, visionnez le segment C'EST BON À SAVOIR de CAA-Québec..

Bref, sur la route des vacances ou lors de votre prochain road trip, assurez-vous d’être bien accompagné: faites confiance à CAA-Québec!