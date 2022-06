DEMARBRE, Denis



Natif de Charlemagne, est décédé monsieur Denis Demarbre à sa résidence de Sainte-Thérèse le 20 juin 2022, à l'âge de 78 ans, époux de madame Denise Jamison.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Annie (René Desrochers) et Hugo (Valérie Bellemare), ses petits-enfants : Zéphyr (Jean-François Galipeau), Loïc, Clara, Lia, Jade et Luka (enfants de René), Zackary et Mathys (enfants de Valérie), ses frères et soeurs : Renée (feu André Desjardins), Estelle (Jean Séguin), Robert (Michelle Lavoie), Danielle (Jacques Hainault), Lucette (Serge Desjardins), Marie (Nelson Henley) et Dominique (Ghislaine Lavoie), ses beaux-frères et belles-soeurs : Lucie (Daniel L'Ecuyer), Patrick (Isabelle Tremblay), Lise et Pierre ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 29 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraireet le jeudi 30 juin de 14h à 16h en l'église Sts-Simon-et-Jude de Charlemagne, la cérémonie suivra à 16h.