Artem Oganesyan à la merci de «Crazy» Jardon

Le protégé d’Eye of the Tiger Management Artem Oganesyan a été obnubilé par les assauts incessants de Dante «Crazy» Jardon, jeudi au Cabaret du Casino de Montréal.

Oganesyan (13-1, 11 K.-O.) a plié l’échine par décision unanime des juges. Il a ainsi cédé sa ceinture des super-mi-moyens de la North American Boxing Federation (NABF) et subi une première défaite chez les professionnels.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Jardon (35-8, 25 K.-O.), vétéran de 43 combats professionnels qui s’est récemment battu en Angleterre et en Russie, n’a rien voulu savoir du rôle de figurant, aussitôt les hostilités lancées. Son puissant crochet a envoyé le natif de Moscou au tapis dès le premier round.

«Crazy» Jardon a fait honneur à son surnom en appliquant une pression soutenue sur son rival et en multipliant les assauts pendant qu’Oganesyan attendait son moment... qui n’est finalement jamais venu.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le Mexicain a prouvé sa grande résistance aux coups et sa forme physique exemplaire, gardant son vis-à-vis dans un coin pendant l’écrasante majorité du combat.

Rappelons qu’à son dernier combat, Oganesyan avait triomphé à la suite de l’abandon du Français Stéphane Danyo, qui n’avait par ailleurs pas fait le poids.

Leila Beaudoin toujours invaincue

La Québécoise Leila Beaudoin (6-0) a conservé sa fiche parfaite en faisant mordre la poussière à la Française Amel Anouar (2-3-1) par décision unanime.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Tout ce [sur quoi] on a travaillé dans le gym, je l’ai appliqué ce soir, a lancé l’athlète de 26 ans après le pugilat. La tactique que j’avais avec elle [était] de tendre des pièges et de ne pas lancer plein de coups pour rien.»

Elle a d'ailleurs fait résonner les murs du Cabaret en assénant une droite sèche au visage d'Anouar au troisième round, mais la native de Le Cannet est restée de glace, tentant même de déconcentrer son adversaire avec des mimiques. La Française n'a toutefois que très rarement été en mesure de percer l'armure de Beaudoin.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La Témiscouataine n’a pas chômé en 2022, elle qui a vaincu les Mexicaines Monica Selene Alcala et Estafania Gonzalez Franco, respectivement en février et en mars dernier. Elle n’a pourtant pas l’intention de calmer ses ardeurs de sitôt, promettant un retour sur le ring d’ici la fin de l’année.

«On va faire le plus de combats possible [pour] rester active. Je n’ai pas fini de boxer en 2022, c’est certain. C’est déjà prévu, mais je n’en dis pas plus», a-t-elle conclu en ricanant.

En bref

Dans un combat chaudement disputé où la défense n’était pas à l’honneur, le Montréalais Hamza Khabbaz (4-0, 1 K.-O.) a eu raison du Mexicain Marco Chino Villa (3-7) par décision unanime.

Le Québécois Luis Santana (6-0, 2 K.-O.) a quant à lui relevé le plus grand défi de sa jeune carrière professionnelle en infligeant une première défaite au Mexicain Sergio Hernandez Cruz (8-1-1, 6 K.-O.) par décision unanime.

Le Montréalais Avery Martin-Duval (7-0-1, 4 K.-O.) en a eu pour son argent face au Mexicain Luis Reyes Carmona (9-2-1, 2 K.-O.), mais a tout de même convaincu chacun des juges de lui adjuger la victoire.