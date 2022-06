MEUNIER, Jean-Guy



Le 7 juin 2022, à l'âge de 73 ans est décédé M. Jean-Guy Meunier, époux de Mme Monique Vézina.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise, Louise (Dany) et Lucie (Nicolas), ses petits-enfants Maxime, Sabrina, Marylou, Bianca et Marc-Olivier, son arrière-petit-fils Zackary, ses soeurs Gabrielle, feu Marguerite, feu Germaine, Rita, Monique, Cécile, feu Nicole, Gisèle et Ginette ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 27 juin 2022, à 11 heures, en l'église catholique Sainte-Geneviève (16037, boulevard Gouin, Sainte-Geneviève H9H 1C7), suivies de l'inhumation au cimetière Sainte-Geneviève (20176, boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds, H9K 1G4).