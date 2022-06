Circuit LIV : des noms très connus au deuxième tournoi

Le nouveau circuit de golf LIV parvient à attirer de plus en plus de gros noms et d’ailleurs, 45 des 48 joueurs à son prochain tournoi, prévu dans une semaine à Portland, ont reçu la confirmation de leur participation.

Tel que rappelé jeudi par le site spécialisé golfmonthly.com, les Phil Mickelson, Dustin Johnson et Louis Oosthuizen auront de la compagnie de renom sur les verts du club Pumpkin Ridge du 30 juin au 2 juillet, à l’occasion du deuxième événement de l’histoire de l’organisation. Ils seront accompagnés de Sergio Garcia, Bryson DeChambeau - capitaine des Crushers -, Brooks Koepka et Patrick Reed, en outre.

Avec l’arrivée de nouveaux golfeurs, certains joueurs ayant pris part à la compétition inaugurale plus tôt ce mois-ci à Londres risquent bien de manquer le rendez-vous. Évidemment, les trois places encore libres pourraient être décernées à des hommes susceptibles d’annoncer leur arrivée d’ici le tournoi.

Ce dernier proposera des formats de jeu individuel et par équipe. Les concurrents se mesureront durant 54 trous et une bourse totale de 25 millions $ sera offerte. À propos des formations constituées, il y en aura une douzaine. Au nombre des capitaines, Johnson, Garcia, Koepka et Lee Westwood figurent parmi les plus connus.